El Ayuntamiento de San Fernando reprobará comentarios del tipo "mujer tenías que ser" y conductas sexistas al volante

Expresiones al volante del tipo "mujer tenías que ser" serán censuradas en San Fernando (Cádiz). La nueva Ordenanza para una Movilidad Amable y Sostenible, que espera salga a la luz antes de que termine esta legislatura, menciona en el artículo 286 este tipo de comentarios sexistas.

Lo que se pretende, ha señalado el Concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez a Antena 3 Noticias, "es evitar conductas que menosprecien por sexo a las conductoras". Cualquier usuario tanto en espacios y vías públicas deberá respetar las normas de convivencia con el resto.

Objeto de sanciones

En principio no se trata de multar sino de concienciar y prevenir comportamientos reprochables. Un policía local "no va a ir multando", señalan desde el Ayuntamiento a no ser que los insultos a conductoras por su condición sexual estén tipificados en el Código Penal.

Las "actitudes sexistas de conductores", según la nueva ordenanza municipal, expone literalmente que "las personas usuarias de las vías y espacios públicos deberán respetar las normas de convivencia con el resto, con especial consideración a evitar conductas que menosprecien por sexo a automovilistas".

Expone además que "el acto de insultar a otros conductores y conductoras, especialmente por su condición sexual, puede ser encuadrado como una infracción a la Seguridad Vial interpretando ampliamente la Ley y, concretamente, el articulo 18.1 del Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, sin perjuicio de la tipificación y sanción penal que pudiera corresponder a tal comportamiento".

Lenguaje inclusivo en señales y paneles informativos

El artículo 285 de la nueva norma municipal regula también la promoción de la igualdad "en señales, semáforos y paneles de información". Una cuestión que durante los últimos años ya se ha puesto en práctica. De hecho, el de San Fernando fue uno de los primeros ayuntamientos del país que apostó allá por 2017 por incluir en sus calles semáforos con figuras que representan a ambos sexos, diferentes sexualidades y roles sociales.