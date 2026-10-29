El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos exige "una revisión inmediata" en la gestión del sistema ferroviario español tras el accidente de Urda

El Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos ha solicitado "una revisión inmediata" en la gestión del sistema ferroviario español tras el accidente ferroviario en Urda, en el que han muerto al menos 69 personas después de que un AVE embistiera a un Iryo a primera hora del miércoles 28 de octubre cerca de la estación de Urda, Toledo.

"En el Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos reclamamos una revisión inmediata en la gestión del sistema ferroviario español para garantizar la seguridad de las personas y la recuperación de la confianza en este sistema de transporte", señala Ricardo Martín de Bustamante, presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos.

Ricardo Martín de Bustamante califica el accidente de trenes de Toledo de "extrema gravedad", indicando que "es inaplazable garantizar la máxima seguridad del sistema de Alta Velocidad español, que ha sido una referencia en el mundo".

"España cuenta con una acreditada capacidad técnica y profesional por lo que no se puede permitir que se vuelvan a repetir los dos trágicos accidentes ferroviarios que se han producido este año", apunta el presidente del Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos en referencia a los accidentes de Adamuz y Urda.

Por último, Ricardo Martín de Bustamante señala que "en el Colegio de Ingenieros de Caminos hemos constituido el Comité de Seguimiento del Accidente de Urda para analizar las causas del accidente y que de manera urgente se tomen las medidas correctoras necesarias en la gestión del sistema ferroviario español".

¿Qué se sabe del accidente ferroviario en Urda, Toledo?

La investigación del accidente ferroviario en Toledo sigue abierta, mientras que la jueza que instruye la causa abierta para investigar el accidente en Urda, en el que han muerto al menos 69 personas, ha prohibido el acceso de personas no autorizadas a la zona del siniestro y la retirada de cualquier elemento del área afectada para "preservar las evidencias, pruebas e indicios.

A última hora del miércoles, solo unas horas después del trágico accidente entre un AVE y un Iryo, salían a la luz los audios entre el centro de control de Adif en Atocha y los maquinistas del AVE 20280 y el Iryo 6087 tras el fallo del sistema de seguridad LZB.

En dichas grabaciones, el operario del centro de control en Atocha le indica al maquinista de del AVE, a las 8.36 horas, que desconecte y vuelva a conectar el sistema de seguridad LZB que minutos antes había caído. Tras ello, solicita al maquinista que retome la circulación "con marcha normal".

Por su parte, la maquinista del Iryo 6076 mantiene dos conversaciones con el centro de control de Adif en Atocha. En la primera, comunica que se encuentre detenida a la entrada de Urda por "una pérdida de transmisión circulando en BSL". La respuesta desde Atocha es que "desconecte y vuelva a conectar el sistema LZB y reanude marcha al amparo del BSL con marcha normal".

En una segunda conversación, la maquinista del Iryo 6076 transmite al operario del centro de control de Adif en Atocha que, tras la caída del sistema LZB, no le "está permitiendo el tren reiniciar el sistema LZB" y que "por eso" se encontraba "todavía detenida ante la señal de entrada" de Urda.

"Vale. ¿Conforme? Pues nada, en cuanto pueda. Y si tiene problema, ahora nos llama", es la respuesta desde el centro de control de Atocha.

Tras colgar, se produje una conversación entre varios operarios en el centro del control en Atocha y, lo que genera más preguntas, nadie avisa al AVE de que el Iryo sigue parado en Urda. A las 08:53 se produce la fatal colisión.