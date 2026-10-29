Familiares de las víctimas del accidente de tren en Toledo reciben SMS falsos sobre la identificación de cuerpos

La tragedia del accidente ferroviario de Urda se ha visto acompañada de una nueva preocupación: la circulación de mensajes fraudulentos que se hacen pasar por la Guardia Civil, para comunicar supuestamente a los familiares la identificación de sus seres queridos fallecidos.

Según ha informado el Centro Integrado de Datos (CID) en un comunicado difundido este jueves, se ha tenido conocimiento de que familiares de posibles víctimas mortales están recibiendo SMS en los que, de manera fraudulenta, se les informa de la identificación de los cuerpos.

Ante esta situación, las autoridades advierten de que estas comunicaciones son falsas, y piden a los posibles afectados que no confíen en este tipo de mensajes ni en llamadas telefónicas, que anuncien la identificación de una persona fallecida.

Un procedimiento de forma presencial

El procedimiento oficial para comunicar estas noticias se realiza de "manera presencial y personal" por parte de la Guardia Civil, con el objetivo de garantizar la correcta identificación de las víctimas y trasladar la información a sus familiares de forma adecuada.

Mientras tanto, los trabajos de autopsia e identificación de las personas fallecidas continúan de manera ininterrumpida desde el inicio de las actuaciones. Según el CID, estas tareas se están llevando a cabo con "el máximo rigor y la mayor celeridad posible".

La difusión de dichos mensajes falsos añade angustia e incertidumbre a una situación especialmente dolorosa para los familiares, que esperan noticias sobre sus seres queridos. Por ello, se recomienda no dar credibilidad a las comunicaciones sospechosas, y recurrir únicamente a los canales oficiales para obtener información fiable sobre el accidente ferroviario ocurrido en Toledo.