El aumento de jóvenes que eligen estudiar Formación Profesional deja sin plaza a miles de estudiantes

El futuro de muchos jóvenes pende de un hilo decisivo a la hora de conseguir entrar a la carrera de sus sueños o lograr la plaza en el centro de estudios que desean. Esa realidad se ha vuelto cada vez más evidente, muy especialmente desde que la Formación Profesional se ha convertido en la opción favorita de muchos jóvenes que, o bien no logran alcanzar la nota de corte exigida para ir a la universidad, o lo ven como un atajo para poder estudiar de forma más sencilla.

Pero, lo que viene a ser un sueño para muchos, puede llegar a terminar por convertirse en una pesadilla. Es el caso de Elena y Nadia, dos jóvenes estudiantes que, al no alcanzar un 12,5 en la nota de corte para acceder al grado de Enfermería, se quedan fuera. Elena obtuvo un 9,93 y Elena, un 11,5. Para poder hacer realidad su sueño, buscaron acceder a un curso de Formación Profesional. Pero, para su sorpresa, ya no había plazas vacantes.

Y es que los grados de Formación Profesional se han convertido en uno de los más solicitados por los jóvenes, ante la imposibilidad de conseguir su acceso a la universidad porque no les dé la nota de corte, o porque su economía no pueda permitírselo en caso de querer ir a una universidad que no sea la pública. El número de estudiantes de Formación Profesional sigue en aumento y es cada vez más probable que superen pronto a los universitarios. Además, los nuevos empleos también requieren a más personas que han estudiado una FP, por lo que su éxito sigue creciendo y parecer ser imparable.

¿Es muy exigente el sistema educativo español?

Un simple ejemplo puede bastar para comprender las quejas de miles y miles de estudiantes. Este año, la nota de corte para acceder al doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad Complutense de Madrid es de 13,825 sobre 14. Es decir, quien quiera acceder a ese doble grado debe sacar sobresalientes prácticamente en todas las asignaturas de Bachillerato y no se puede permitir sacar menos de un 9 en más de dos o tres ocasiones.

Son muchos los estudiantes que piden menos exigencia en sus estudios, puesto que, consideran, no es justo que se les someta a tanta presión. Más polémica genera la Selectividad, que tiene diferentes modelos en España, y ello conduce a diferencias sustanciales a la hora final de que se obtengan unos resultados u otros. Desde hace años, son muchas las reclamaciones de la sociedad para que exista una Selectividad única en toda España y la igualdad entre estudiantes se haga al fin realidad.