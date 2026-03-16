Los niños ingresados en el Hospital de Sant Pau reciben una enorme mona de pascua

Están hospitalizados y han recibido una mona de pascua adelantada. Manda la tradición que este dulce postre de chocolate se debe regalar el lunes de pascua a los más pequeños de la casa, pero en esta ocasión se han adelantado unas semanas por una buena causa. El maestro chocolatero Jordi Ortiz ha elaborado la Mona Solidaria Globit con unos ayudantes muy especiales, los niños ingresados en el centro que han podido ver como se realiza el montaje de esa mona.

Una mona de más de 1 metro de altura

El Obrador de chocolate de Sant Tomàs ha creado, por primera vez, una mona solidaria para recaudar fondos para el Servicio de Pediatría del Hospital de Sant Pau de Barcelona en el marco del “Proyecto Transformemos Pediatría” impulsado por la Asociación Maestros Solidarios. El objetivo es que los pequeños estén rodeados de espacios “ más amables” que les permitan “olvidarse” que están en un Hospital como habitaciones coloridas, salas de juegos, aulas multisensoriales. Es decir, zonas pensadas para que puedan crecer, jugar y “recuperarse rodeados de luz y color”.

Según la doctora Gemma García del Cerro, coordinadora de Pediatría, estos fondos "nos ayudará a seguir transformando diversos espacios del Hospital para hacer más cálida, acogedora, cómoda y agradable la estancia de los niños y de sus familias y acompañantes durante su ingreso".

Una mona-conejo

La mona Globit, es un juego de palabras de las sílabas que unen GLO de globo y BIT de rabbit en inglés. A través de imaginar nuevos espacios pediátricos, se ha pensado “en un dulce conejito muy colorido.” Es una figura de chocolate en forma de conejo, “inspirada en los globos alargados que modelan los payasos que recorren los espacios de Pediatría y que siempre traen alegría y sonrisas a los más pequeños”. Pintada a mano, con distintos colores, una a una, y disponible en distintos colores, simboliza, dicen sus creadores “la magia, la capacidad de transformación y la fuerza de la ilusión incluso en momentos difíciles.”

Bocados de chocolate por una buena causa

La mona Globit se puede adquirir en pequeño formato en varios establecimientos y con cada venta se destinan 5 euros al proyecto. El objetivo es que los pequeños estén rodeados de espacios “amables” que les permitan “olvidarse” que están en un Hospital como habitaciones coloridas, salas de juegos, aulas multisensoriales. Es decir, zonas pensadas para que puedan crecer, jugar y “recuperarse rodeados de luz y color”.

Nos cuentan los maestros chocolateros que “son figuras pintadas a mano pero sobre todo monas que quieren crear espacios y sonrisas”.

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