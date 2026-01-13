Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Lotería de Navidad 2025
sociedad
Sucesos

País Vasco

Detenido un chico de 16 años por vínculos yihadistas en Agurain, Álava

Encontraron en el interior de su mochila armas blancas y una pistola simulada.

Imagen de dos Ertzaintzas

Imagen de dos ErtzaintzasX (antiguo Twitter): @ertzaintzaEJGV

Publicidad

Un menor de 16 años ha sido detenido en el municipio alavés de Agurain por su presunta vinculación con el yihadismo, según informó a EFE el Departamento vasco de Seguridad. Fue el pasado lunes por la noche cuando se llevó a cabo de manera conjunta la operación entre la Ertzaintza y la Policía Nacional.

De acuerdo con las fuentes consultadas por la agencia de noticias, el joven, de origen asiático, estaba "supuestamente radicalizado hacia el yihadismo". Su arresto tuvo lugar en las inmediaciones de un instituto de la localidad, donde se encontraba con una mochila. Según avanza 'El Correo', en su interior, los agentes encontraron varias armas blancas y una pistola simulada.

La investigación permanece bajo secreto de sumario y está dirigida por la Audiencia Nacional, competente en este tipo de delitos relacionados con terrorismo y radicalización.

Este artículo es una noticia de última hora sobre la detención de un menor y se irá actualizando a medida vayamos conociendo más información. Para consultar la última hora prueba a refrescar la página en tu navegador. También puedes seguir toda la actualidad en nuestras redes sociales: Facebook, X o Instagram

Noticias de hoy, martes 13 de enero de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Aeropuerto de Tenerife

Intenta subir al avión con su esposa muerta en silla de ruedas en Tenerife

Julio Iglesias

Así son los testimonios de las exempleadas que han denunciado a Julio Iglesias: "Me metió los dedos ahí"

Imagen de dos Ertzaintzas

Detenido un chico de 16 años por vínculos yihadistas en Agurain, Álava

El cantante español Julio Iglesias
Julio Iglesias

La Fiscalía investiga una denuncia contra Julio Iglesias tras ser acusado de agresión sexual a extrabajadoras

Brotes verdes tras los incendios en Galicia
Galicia

Brotes verdes en las zonas más dañadas por los incendios de Galicia: "Estamos muy contentos"

El alcalde de Baeza, Pedro Javier Cabrera
Alcalde herido

Herido el alcalde de Baeza tras descolgarse el ascensor de su casa con él dentro desde una altura de dos plantas

Ha sido trasladado en helicóptero al Hospital San Juan de la Cruz de Úbeda.

Un niño, agredido por un compañero en Cádiz
Acoso escolar

Un niño de 11 años, torturado con un cuchillo ardiendo por un compañero en Los Barrios (Cádiz)

El padre de la víctima ha relatado que su hijo fue retenido, amenazado con un cuchillo y quemado con un aerosol durante varias horas.

Taxi

Multa de 900 euros a un taxista por quedarse con un Bizum enviado por error

Audiencia Provincial de Almería.

Un padre es condenado a 10 años de cárcel por agredir sexualmente a su hija menor de edad en El Ejido, Almería

Emergencias Madrid

Una mujer no llega a tiempo al hospital y se pone de parto en plena calle en Madrid

Publicidad