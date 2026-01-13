Detenido un chico de 16 años por vínculos yihadistas en Agurain, Álava

Un menor de 16 años ha sido detenido en el municipio alavés de Agurain por su presunta vinculación con el yihadismo, según informó a EFE el Departamento vasco de Seguridad. Fue el pasado lunes por la noche cuando se llevó a cabo de manera conjunta la operación entre la Ertzaintza y la Policía Nacional.

De acuerdo con las fuentes consultadas por la agencia de noticias, el joven, de origen asiático, estaba "supuestamente radicalizado hacia el yihadismo". Su arresto tuvo lugar en las inmediaciones de un instituto de la localidad, donde se encontraba con una mochila. Según avanza 'El Correo', en su interior, los agentes encontraron varias armas blancas y una pistola simulada.

La investigación permanece bajo secreto de sumario y está dirigida por la Audiencia Nacional, competente en este tipo de delitos relacionados con terrorismo y radicalización.

