Así trabajan los médicos forenses para identificar a las víctimas de la DANA

El paso de la DANA por los 78 municipios de la Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha y Andalucía ha dejado más de 200 víctimas mortales. Ahora, un centenar de forenses trabajan a contrarreloj para realizar las autopsias a las víctimas, ya que cuanto más tiempo pasen los cuerpos en el agua, más complejo se vuelve el trabajo de identificación.

Los forenses llevan a cabo su trabajo siguiendo el Protocolo nacional de actuación Médico-forense y de Policía Científica que se da cuando se producen sucesos con víctimas múltiples y que está recogido en el Real Decreto 32/2009, según han explicado a Europa Press fuentes de la Conselleria de Justicia.

La identificación de los cadáveres, en circunstancias normales, puede darse en torno a las 24 horas. Sin embargo, debido a la magnitud de lo ocurrido, los plazos son imprevisibles, ya que también se depende de los datos que los familiares de las víctimas aporten, además del estado en el que los cuerpos se encuentren. La manera habitual con la que se identifica es a través de las huellas dactilares, pero en estos casos también se está teniendo en cuenta otros detalles como cicatrices, prótesis, tatuajes o ropa que la víctima llevaba en el momento que desapareció.

Así trabajan los forenses

La actuación de los médicos forenses en el levantamiento de cuerpos, según recoge el Protocolo del Real Decreto, se basa en el diagnóstico de la muerte, la fecha, examinar el cadáver, obtener muestras biológicas 'in situ' y resolver cuestiones médicas o biológicas que puedan plantearse en esta fase.

Una vez se realiza esta fase y se efectúan las operaciones de traslado, se verifica la recepción en el depósito de cadáveres por parte del personal del Instituto de Medicina Legal y se realiza la necroidentificación y las autopsias. Asimismo, antes de llevar a cabo la autopsia judicial, se tiene en cuenta si en el momento del levantamiento se ha podido identificar a la víctima a través de las impresiones dactilares.

El llamamiento de la Guardia Civil a los familiares con desaparecidos tras el paso de la DANA

A las víctimas se suman los desaparecidos. Las oficinas ante mortem de la Policía Nacional y la Guardia Civil, en colaboración con médicos forenses, han contabilizado esta tarde 89 casos de desaparecidos activos actualmente, según las cifras del Centro de Integración de Datos (CID).

Estos datos activos corresponden en exclusiva a las denuncias donde los familiares han aportado diferentes datos y muestras biológicas que permiten la identificación posterior de sus familiares. No obstante, cabe aclarar que las denuncias de desaparecidos con expediente activo no equivalen al número total de desaparecidos, ya que debido a la magnitud de los hechos podría haber casos de desaparición que todavía no se han denunciado.

Por este motivo, desde la Guardia Civil piden a los familiares de personas desaparecidas que acudan a la oficina de denuncias de desaparecidos de la Comandancia de la Guardia Civil de Valencia, ubicada en la calla Calamocha nº4, para que aporten toda la información que ayude a la identificación de sus allegados. No obstante, si alguna persona tiene problemas para desplazarse hasta la oficina, pueden contactar con el número habilitado para ello, el 062.

Desde la benemérita recalcan que "es muy importante contar con la mayor información posible", ya que de esta manera la identificación será más "rápida y eficiente".

