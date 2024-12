Críticas del sector turístico a la nueva normativa de registro de pasajeros, una semana después de su entrada en vigor

Desde el pasado 2 de diciembre todos los clientes de hoteles, hostales e incluso alquiler vacacional que se alojen en nuestro país están obligados a dar sus datos personales y bancarios, un total de 40 ítems que tienen que rellenar a su llegada a los establecimientos. Se trata de una normativa del Ministerio del Interior con la que se busca luchar contra el terrorismo y el crimen organizado pero que no ha llegado exenta de polémica y debate en el sector turístico.

Los hoteleros creen que se trata de una burocracia excesiva e innecesaria que ya está generando malestar entre sus clientes e incluso temen que pueda provocar cancelaciones entre los más reacios. De hecho ya ha habido reacciones desde Reino Unido, donde algunos sectores hablaban incluso de boicotear a nuestro país como destino.

Hemos querido hacer balance de esta primera semana de puesta en marcha de la nueva ley de hospedaje tanto en hoteles como en empresas de alquiler de vehículos, ya que también ellos tendrán que recoger estos datos de manera obligatoria.

Acudimos a un hotel de una de las zonas turísticas más importantes de Tenerife, Costa Adeje. En la recepción encontramos a Alyson que nos cuenta que están completos para este puente y que hoy esperan 11 nuevas llegadas, teme que lo hagan todas al mismo tiempo porque supondrá tener que hacer esperar a sus clientes mientras rellenan todos los formularios. "Ahora tardamos el doble en hacer cada cheking porque tenemos que recoger datos de cada cliente y después volcarlos al sistema informático para que la policía lo tenga antes de 24 horas"

Mientras nos contesta, su compañera atiende a uno de esos clientes, que no se muestra muy contento por tener que dejar aquí los datos de su tarjeta, dónde vive o si está casado o no.

Nos vamos a la oficina de alquiler de coches y motos de Nino y Cande, MJ99, forman una pequeña empresa familiar que lleva abierta al público desde hace 25 años. "Estos trámites me suponen trabajar muchas más horas, no puedo recoger y volcar los datos mientras tengo clientes, tengo que esperar a cerrar para hacerlo. A veces no me da tiempo ni de ir a comer", se lamenta Cande. Nino tiene claro que mucha gente va a dejar de alquilarles coches porque prefieren no dejar sus datos bancarios a empresas que no conocen. "Sobretodo desconfían las personas mayores, que no están familiarizadas con las nuevas tecnologías".

Según el Ministerio, con esta nueva normativa se pretende actualizar las bases de datos de hoteles y empresas de alquiler que datan de los años 60 y simplificar así la búsqueda de información de cualquier persona que se aloje en nuestro país. Una manera dicen, de luchar contra el terrorismo y el crimen organizado.

