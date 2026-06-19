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Así es la iniciativa intergeneracional que une a mayores y pequeños en una residencia de Miraflores de la Sierra

Los alumnos de una escuela infantil realizan actividades con los residentes de un centro de mayores con el objetivo de combatir la soledad y aportar beneficios emocionales, cognitivos y físicos tanto a los niños como a los mayores.

Niños y mayores pasan tiempo juntos

Así es la iniciativa intergeneracional que une a mayores y pequeños en una residencia de Miraflores | Antena 3 Noticias

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Sara Sebastián
Publicado:

Las risas de los más pequeños han inundado esta mañana el Centro Residencial Perpetuo Socorro de Miraflores de la Sierra. A las 10:00 horas, los alumnos de la Escuela de Educación Infantil han cruzado la calle para encontrarse con sus vecinos más mayores, los 32 residentes del centro, que les han recibido con los brazos abiertos en una jornada intergeneracional cargada de emoción.

"Son riquísimos, estamos encantados. Si no vienen ellos no hay esa alegría", aseguraba Ramona, una de las residentes. Han explicado que han jugado con ellos, les han preparado y puesto unas coronas y han regalado pegatinas a los más pequeños. "Son un encanto", añadía Matilde, que, muy emocionada, resumía la experiencia afirmando que "los niños son la alegría del mundo".

Un proyecto intergeneracional

Esta iniciativa intergeneracional ha convertido por unas horas el centro residencial en un espacio de encuentro entre generaciones muy distintas, pero unidas por la convivencia y el aprendizaje mutuo. Los niños, entre 1 y 3 años, han compartido la mañana con los mayores jugando y haciendo manualidades. Un programa pensado para favorecer la interacción y romper las barreras de la edad a través del contacto directo.

"Desde bien pequeños es importante que sepan lo que es una persona mayor, que no pasa nada por hacerse mayor y que se aprende un montón de ellos", explica Cecilia Rodríguez, directora del Centro Residencial Perpetuo Socorro de Miraflores de la Sierra.

Combatir la soledad

Este tipo de encuentros también tiene como objetivo combatir la soledad en las personas mayores. Los organizadores destacan los beneficios emocionales, cognitivos y físicos que aporta la actividad tanto a residentes como a alumnos, reforzando así el vínculo entre generaciones en el municipio madrileño. "Para ellos es vida. Cuando vienen niños a verles los ves a todos con la sonrisa en la cara", añade Cecilia.

Además, este verano se va a realizar esa misma actividad en 17 residencias de la región. A esos encuentros irán los nietos y bisnietos de los residentes y los hijos de los trabajadores de la residencia y durante una semana convivirán con ellos y realizarán actividades como talleres de helados, olimpiadas intergeneracionales o terapia con animales.

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