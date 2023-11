Así influyen los muñecos inclusivos en los niños: "Es muy importante que vean juguetes que representen la diversidad"

A las puertas de la Navidad, la Asociación Española de Fabricantes de Juguetes ha entregado su particular premio a los mejores juguetes del año. Pero no lo han hecho en base a los más vendidos, sino que han premiado valores como la igualdad o la sostenibilidad. Y uno de los galardonados ha sido la Barbie Frashionista Síndrome de Down. Ha recibido el premio al Mejor Juguete para cambiar el mundo este 2023.

Silvia Álava, psicóloga infantil, ha hablado con Antena 3 Noticias sobre la forma en la que los muñecos inclusivos ayudan en un niño a entender la pluralidad en el mundo. Ella ha formado parte del jurado que ha entregado el premio a la Barbie síndrome de Down, que fue lanzada en abril de este mismo año.

"Es muy importante que los niños y las niñas, cuando elijan un juguete, vean juguetes que representen totalmente la diversidad y que representen que a todas las personas", explica Álava.

Jugar con muñecos inclusivos, una forma de entender el mundo

Mattel informaba a través de un comunicado que esta Barbie tiene una cara más redonda, con ojos almendrados y un puente nasal plano. No es la primera vez que lanzan al mercado una muñeca inclusiva. En 2019, ya crearon dos modelos que tuvieron bastante impacto. Fueron una Barbie en silla de ruedas y otro con una pierna protésica. ¿Qué efectos tienen estas muñecas inclusivas en el niño o niña que juega con ellas?

Según la psicóloga educativa, "cuando un niño está jugando, también está aprendiendo". Silvia Álava asegura que "las muñecas casi todas tenían siempre el mismo fenotipo pues eran rubias, de ojitos claros". "¿Qué es lo que pasa con todas las personas que no están incluidas?", cuestiona. "Pues que los niños no se están dando cuenta de que otra diversidad es posible", continúa.

A través de estos juguetes inclusivos, el niño o niña aprende "desde procesos que pueden ser más generales a más cognitivos". Activa la memoria, los procesos de atención, el razonamiento lógico y abstracto. Pero donde más incide es en el apartado socio-emocional. Álava explica que aprende a manejar "todas las habilidades de inteligencia emocional que se están fomentando a través del juego".

"No somos conscientes de todos los beneficios que tiene el juego", comenta.

El juego como representación de lo que viven los niños a diario

Un simple muñeco puede hacer que un niño o niña aprenda a tolerar y respetar al de al lado. Esto es lo que destaca Silvia Álava, que cree que "es importante que tengamos cada vez más muñecas que rompan esos estereotipos y que rompan estas barreras". Asegura que así entienden otra realidad que "también está presente".

Otro de los aspectos que destaca esta psicóloga infantil es el diálogo. Entender por qué el pequeño juega con sus muñecos de determinada manera, es decir, conocer qué puede haber detrás de que el niño o niña enfrente en una pelea a dos juguetes o que se den besos. "Es muy interesante observar muy bien como juegan", dice.

"Muchas veces encontramos que cuando les preguntas 'cómo estás' o 'qué te pasa', no son capaces de contárnoslo y sin embargo, cuando nos fijamos en el tipo de diálogo que están haciendo los juguetes, lo que dicen nos puede dar muchas pistas de que es lo que han sentido o lo que les ha podido pasar", cuenta Álava.

Digamos que el juego es la representación de lo que viven en su día a día los más pequeños. Toda la información que están procesando en sus primeros años se integra en sus cabezas. Desarrollan un gran proceso cognitivo recopilando los nuevos conocimientos. "Es una fórmula en la que ellos integran todos esos sucesos que ocurren en su vida cotidiana", señala.

¿Cómo abordar si los Reyes Magos no traen todo lo que piden?

Queda cada vez menos para que los Reyes Magos vengan cargados de regalos. Por eso, Silvia Álava avanza también que hay que tener cuidado cuando un niño o niña pide demasiados juguetes. "Es importante mantener un equilibrio entre la ilusión y la saturación porque si nos encontramos niños que tienen tal cantidad de juguetes, llegaremos a un momento en el que no saben ni tan siquiera qué es a lo que van a jugar", expone la psicóloga.

Además, avanza que con ese equilibrio, el niño se centrará en la diversión. Otra forma de saber cómo jugar en su justa medida es recurriendo a los juegos en familia, que, según la psicóloga, fomentarán "todo tipo de habilidades". "Así vamos a aprender muchas reglas sociales además de pasar momentos muy divertidos", aconseja.

Como es normal, los Reyes Magos no pueden traer todo lo que el niño quiere. Para abordar esto, "es muy importante irle explicando que hay que aprender a elegir, porque muchas veces nos gustaría tenerlo todo pero no es posible".