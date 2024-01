Así funcionan las mafias de la 'sextorsión': fotos íntimas, vídeos porno y después... amenazas

La operación llevada a cabo por la Policía Nacional ha acabado con la detención de dos personas en Lleida y la identificación de otras seis en distintas localidades del territorio nacional. Se les acusa de diversos delitos de extorsiones a varios ciudadanos de Logroño. Todos los casos investigados se cometieron a través de Internet a víctimas aleatorias, sin ningún tipo de relación entre ellas.

Los autores se hacían pasar por supuestas mujeres y contactaban con las víctimas a través de redes sociales y páginas de citas. Hacían creer a los afectados que buscaban un acercamiento íntimo y les solicitaban vídeos e imágenes propias y de índole sexual en las que se les identificara para después chantajearles con difundir el material. Las conversaciones se realizaban a través de Whatsapp y de Telegram y, para lograr la confianza de los extorsionados, los miembros de la mafia especializada les enviaban también fotos y vídeos de mujeres desnudas que pertenecían a plataformas de contenido sexual haciéndoles creer que eran con quienes estaban conversando.

Una vez disponían del material íntimo suficiente, procedían a extorsionarles con teléfonos móviles en el extranjero desde los que amenazaban con publicar el contenido si no pagaban cantidades de dinero. Incluso en ocasiones amenazaban con llevar a cabo agresiones físicas si la víctima no accedía al pago. La cantidad inicial solicitada iba en aumento hasta que la víctima no pudiese pagar más dinero.

Las víctimas denunciaron dichas extorsiones en la Jefatura Superior de Policía de la Rioja en diferentes fechas, pero con el nexo de que todas ellas habían sido cometidas a través de Internet y con un modus operandi similar. A partir de ese momento se abrió la investigación que ha dejado los dos detenidos en Lleida y otras seis personas investigadas en diferentes localidades de la Comunidad de Madrid y Valencia.

Según informa la Policía Nacional, este tipo de delitos suele ser frecuentes y las víctimas no acostumbran a denunciar por miedo a posibles represalias de los extorsionadores. Sin embargo, ante este tipo de casos se recomienda no pagar ni ceder ante las amenazas y denunciar los hechos cuanto antes.