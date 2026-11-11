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Cayuco Canarias

Un cayuco con 126 personas llega a El Hierro entre fuertes olas por la borrasca Charles

Salvamento Marítimo ha tenido que socorrer a las centenares de personas que se encontraban en el cayuco.

Salvamento Marítimo ha socorrido esta noche a poca distancia del puerto de La Restinga (El Hierro) a 126 personas

Llega a El Hierro otro cayuco con 126 personas | EFE

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Irene Rodríguez
Irene Rodríguez
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Salvamento Marítimo ha rescatado en la noche del martes a 126 personas que viajaban en un cayuco cerca del puerto de La Restinga, en El Hierro, en medio de las difíciles condiciones del mar provocadas por la llegada de la borrasca Charles. La embarcación de rescate Salvamar Navia ha tenido serias dificultades para acercarse al cayuco y evacuar a sus ocupantes, debido al fuerte oleaje, que hacía moverse a las dos embarcaciones, según informa EFE, que ha podido presenciarlo desde el muelle de La Restinga.

Entre las personas auxiliadas hay, al menos, dos niños pequeños. Todos han sido trasladados a las instalaciones del puerto, donde permanecen a resguardo mientras los servicios de emergencia completan el recuento y facilitan más información sobre el operativo.

El rescate ha llegado después de que el Gobierno de Canarias activara en la tarde del martes la alerta meteorológica en todas las islas por la entrada de la borrasca Charles, que trae fuertes rachas de viento y lluvias. En El Hierro, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) mantiene dos avisos naranjas, de nivel de riesgo importante, por vientos que pueden superar los 100 kilómetros por hora y por fuerte oleaje.

Antes de que el mar empeorara, sobre las 19.30 horas, otro cayuco había llegado al puerto de La Restinga con 38 personas a bordo. Con esta última intervención, este martes se han rescatado en El Hierro cinco embarcaciones con migrantes, con un total de 404 personas auxiliadas.

Otros dos cayucos

Según han informado a EFE fuentes de los servicios de Emergencia de El Hierro, este miércoles han llegados dos cayucos con un total de 129 personas de origen senegalés. A las 09.50 horas llegaba la primera embarcanción, por sus propios medios, al puerto de La Restinga con 68 personas a bordo, tras cinco días de navegación desde Saint-Louis, ciudad del noroeste de Senegal. Entre los ocupantes viajaban 60 hombres y ocho menores.

El segundo cayuco lo hizo horas después, a las 13:49 horas al mismo puerto. Fue socorrido por la Salvamar Diphda, tras cinco días de travesía desde Saint-Louis, con 61 personas a bordo: 59 hombres, una mujer y un menor. Todos los ocupantes son de nacionalidad senegalesa, según las mismas fuentes.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

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