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Manifestación por la huelga general del 11N en Barcelona, streaming en directo

La marcha, convocada por los sindicatos y colectivos sociales, comienza a las 18:00 horas.

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Alba Gutiérrez
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La huelga general del 11 de noviembre llega al centro de Barcelona. La marcha, convocada por sindicatos y colectivos sociales, comienza a las 18:00 horas y reclama salarios dignos, viviendas asequibles y mejores condiciones laborales.

El paso de la manifestación por Madrid obligará a establecer restricciones de tráfico y desvíos de autobuses durante la tarde. En concreto, entre las 17.30 y las 22.30 horas habrá incidencias y cortes de tráfico en el entorno de Atocha.

En cuanto al transporte público, el Consorcio Regional de Transportes advierte de desvíos y modificaciones en 36 líneas de la EMT entre las 18.30 y las 22.30.

Aquí puedes seguir en directo la manifestación por la huelga general en Barcelona.

Para los sindicatos, la huelga del 11N es un "éxito"

La huelga ha dejado incidencias en distintos puntos de España. Según los últimos balances comunicados por el Ministerio del Interior y la Ertzaintza, han detenido a al menos 40 personas durante la mañana por incidentes relacionados con las protestas.

Por su parte, CCOO ha denunciado que 20 sindicalistas han resultado heridos durante las intervenciones policiales registradas en Madrid.

Asimismo, el secretario general de UGT, Pepe Álvarez, y el de CCOO, Unai Sordo, han calificado de "éxito" la huelga general y han detallado que su seguimiento está superando las expectativas de las organizaciones sindicales.

Cientos de personas cortan la Gran Vía de Madrid durante el transcurso de la huelga general

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