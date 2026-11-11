Cientos de personas cortan la Gran Vía de Madrid durante el transcurso de la huelga general

La Gran Vía, una de las principales arterias de Madrid, ha sido cortada esta mañana por cientos de personas que participaban en la huelga general, convocada por CCOO y UGT y secundada por el Sindicato de Inquilinas y otros colectivos. La Policía Nacional ha tenido que intervenir y ha detenido a una persona durante los altercados ocurridos en la capital de España.

Precisamente, a partir de las 18:00 horas, por la Gran Vía transcurrirá la manifestación convocada con motivo de la huelga general de este 11 de noviembre de 2026, a tan solo 18 días de la celebración de las elecciones generales.

Sobre el mediodía se ha producido el corte de la Gran Vía por parte de cientos de personas que participaban en la huelga general, una concentración donde se ha exigido una vivienda digna y la salida de los "rentistas de nuestros barrios".

A la concentración también se han sumado profesores que estaban convocados este miércoles en Callao para reivindicar una educación pública de calidad y un grupo de ciudadanos en bici, que ha recorrido partes de la ciudad como forma de protesta por la huelga general de este miércoles. También un grupo de camareras de piso se han unido a la protesta con pancartas y reclamando que "sin kellys no hay hotel".

La Policía Nacional se ha desplegado en la zona y, a esta hora, reina la calma tras los incidentes ocurridos en la Gran Vía, donde esta tarde se volverán a concentran cientos de personas.

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