Nuevo accidente en un tren por un desprendimiento cerca de la vía en Asturias

Un tren de cercanías que circulaba este jueves por la red ferroviaria de Asturias sufrió un accidente a primera hora de la tarde tras colisionar con un desprendimiento en el túnel del Padrún.

El suceso se produjo en torno a las 16.50 horas, cuando la unidad se dirigía hacia Oviedo. A unos 50 metros de la salida del túnel, una de las paredes se vino abajo e impactó contra el tren, provocando daños en la carrocería.

Pese al golpe, las decenas de viajeros que iban a bordo resultaron ilesos. El maquinista detuvo la marcha para comprobar el estado del pasaje y, tras verificar que no había heridos, el convoy pudo reanudar el trayecto hasta su destino final.

Corte de la circulación

Tras el accidente, Adif decidió suspender la circulación ferroviaria entre Ablaña y Olloniego. Para reducir las molestias a los usuarios, Renfe activó un plan alternativo de transporte por carretera. La incidencia afecta únicamente a servicios de cercanías y mercancías.

