Cárcel para el dueño de los perros que mataron a un vecino de Pinoso por incumplir la indemnización

El juez revoca la suspensión de la pena al constatar un impago deliberado y una capacidad económica mayor a la alegada.

Imagen de archivo de los juzgados de Alicante.

Imagen de archivo de los juzgados de Alicante.Europa Press

Irene Delgado
Publicado:

El propietario de seis perros que en 2016 causaron la muerte de un vecino de Pinoso, Alicante, deberá ingresar en prisión tras incumplir de forma deliberada el pago de la indemnización impuesta a la familia de la víctima. Así lo ha acordado el juzgado de lo Penal número 7 de Alicante en un auto fechado el pasado 16 de enero.

El condenado, Juan de Dios P.M., de 43 años, fue sentenciado a dos años de cárcel por homicidio imprudente grave después de que varios de sus animales, de las razas American Stanford y Boxer, atacaran mortalmente a un hombre de 74 años. La pena de prisión quedó en suspenso con la condición de que no volviera a delinquir y abonara durante cinco años una indemnización mensual de 550 euros a los familiares del fallecido.

Según el auto judicial, desde mayo de 2024 el condenado solo ha pagado 7.550 euros de los 11.550 correspondientes a las primeras 21 mensualidades, lo que deja una deuda de unos 4.000 euros, equivalentes a más de siete cuotas. El magistrado señala que el acusado redujo unilateralmente los pagos a 250 euros mensuales sin autorización judicial, alegando una bajada de ingresos y problemas de salud.

El juez rechaza estos argumentos y concluye que la supuesta falta de recursos no encaja con los gastos acreditados, como un préstamo hipotecario, y que su capacidad económica real es superior a la que afirma. También descarta que sus problemas de salud le impidan cumplir con la obligación de pago, a la vista de los informes aportados.

Para el magistrado, existe un incumplimiento reiterado y grave de las condiciones impuestas, incompatible con la voluntad de reparar el daño causado, por lo que ha revocado la suspensión de la pena y ha ordenado su ingreso en prisión. Contra esta decisión cabe recurso de reforma y apelación.

Los hechos: la victima murió en el hospiral por las heridas sufridas

Los hechos se remontan al 26 de octubre de 2016, cuando José Sellés Poveda fue atacado por varios de los perros al regresar a su domicilio en la pedanía de El Faldar. Las graves heridas sufridas provocaron su fallecimiento días después en el hospital de Elda.

Una sentencia dictada en 2022 consideró probado que los propietarios conocían el carácter agresivo de los animales y no adoptaron las medidas necesarias para evitar el ataque. Además de la pena de prisión, se impusieron indemnizaciones de 100.000 euros a la viuda, 20.400 euros a cada una de las tres hijas y 10.449,37 euros a la Conselleria de Sanidad por los gastos médicos.

