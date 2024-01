Arranca la segunda sesión del juicio del parricida de Sueca: "La amenazó con un cuchillo y ella pensaba que la iba a matar"

La primera persona en declarar este miércoles por la mañana es la prima de la madre de Jordi. Es el testimonio de una persona que, según relata, ha presenciado varios episodios en los que el acusado manipulaba a toda la familia: "No solo a mi prima, también a mis tíos. No nos dejaba poner la tele en castellano, siempre en valenciano. La menospreciaba y cuando María Dolores intentaba hablar la trataba de inútil. Ella perdió totalmente la confianza en sí misma". Tanto es así que incluso asegura que el procesado provocaba discusiones para alejarla de sus seres queridos.

Conmocionada, detiene la declaración, coge aire y, muy afectada, continúa el relato de lo que ha sido la vida de Dolores: "En la boda de mi hermana Clara estábamos tomando una copa en un pub. José Antonio vio que María Dolores se estaba divirtiendo y la sacó hacia fuera". Asegura que la forzó en varias ocasiones: "Me contó que la forzaba mucho para mantener relaciones sexuales. Un día la amenazó con un cuchillo en la mano. Ella pensaba que la iba a matar, pero le dio y el cuchillo salió por la ventana".

Entre tanto, la prima desmonta los argumentos del procesado sobre su dependencia al alcohol: "Él no bebía habitualmente".

Tras ella ha prestado declaración una amiga de la víctima, quien corrobora que José Antonio le llamaba continuamente al trabajo: "La llamó perra. Ella llevaba el pañuelo en el cuello y me contó que la agarró, cerró la puerta, la tiró al cuarto, intentó violarla mientras ella le decía que por favor parara y José Antonio le puso un cuchillo en el cuello, pero ella consiguió quitárselo y lanzarlo. Yo le decía que tenía que denunciarlo, pero ella no quería por el niño", detalla la amiga.

Tras un breve receso en la sala se retomará la vista en unos minutos, en total, este miércoles declaran nueve testigos. Se trata de cuatro particulares del entorno familiar y amigas de la madre, así como cinco guardias civiles.

El procesado confiesa haber acuchillado a su hijo

Hace tan solo un día arrancaba la primera sesión con el testimonio del procesado. Tras escuchar los escritos y las exposiciones de las partes, José Antonio A.C. se puso en pie para responder a las preguntas de los letrados. Un silencio tenso llenaba los segundos previos a una declaración que empezó con respuestas rápidas, cortas y en un tono tan bajo que, en varias ocasiones, tienen que pedirle que levante la voz.

Este hombre de 49 años confiesa haber matado a su hijo a cuchilladas el 3 de abril de 2022. Ese día, la madre llevó al pequeño a casa de su padre para celebrara el cumpleaños del menor cuando, según explica el detenido, se pelearon y acabó en el peor de los desenlaces: "Discutimos, no quería estar allí, quería ir con su madre. Discutimos porque me dijo que no era su padre y ahí pasó todo. Le cogí del cuello y le clavé el cuchillo varias veces".

En ese momento, su madre llamó por teléfono y cuando descolgó escuchó a su hijo gritar "¡Mamá!". Según la Fiscalía, lo hizo para causarle todo el daño posible a la madre. En este sentido, el abogado de la Generalitat, la única persona de la acusación al que el procesado ha aceptado responder, ha preguntado si el niño era "lo que más quería la madre", a lo que el detenido ha respondido que sí, "lo que más quería en el mundo".

En este sentido, asegura que no recuerda haber cogido la llamada cuando estaban sucediendo los hechos para que ella escuchara cómo lo acuchillaba. Aunque, al incidir en la pregunta ha cambiado su respuesta y ha confesado: "Sí, puede ser".

Bajo ese telón de frialdad, ha intentado culpar de nuevo a su exmujer del crimen alegando que "me dejó solo". Ha llegado incluso a decir que los hechos no hubieran ocurrido si su mujer no hubiera roto la relación un año antes. "Si no hubiera seguido con el divorcio, ¿esto hubiera ocurrido?". Inmediatamente el procesado ha respondido "no creo".

Durante al menos media hora, José Antonio A.C. ha contestado más de un centenar de preguntas, entre ellas las de su abogado, quien ha insistido en sus problemas con el alcoholismo y la depresión que padece. Ha asegurado que ese día iba borracho y que el novio de su hermana le metía droga en la bebida cuando iba a su casa. La defensa ha incidido en su dependencia con la bebida y ha asegurado que se corroborará que se trata de un problema de salud mental: "No todo es blanco ni negro, hay zonas grises".

Un argumento que la Fiscalía ha recordado a los nueve miembros del jurado popular que los informes forenses han concluido que "era plenamente consciente de lo que hacía y que tenía la capacidad intelectual intacta".

El procesado ya fue condenado por violencia de género en 2021

José Antonio A.C agarró del cuello a su exmujer, a quien, además, llamaba y perseguía continuamente. Así lo recoge una sentencia por violencia de género en 2021. Unos hechos que el detenido ha negado ante la Fiscalía, a pesar de existir una sentencia en firme.

Preguntado por los motivos de su separación, ha reconocido que se tomó muy mal el divorcio y que se marchara con otro hombre. Según han explicado los letrados en el juicio, el procesado quebrantó la orden de alejamiento y se presentó en el colegio del niño, se acercó a su exmujer y le agarró del brazo. Unos hechos que ha negado en el juicio y que la magistrada ha constatado como contradictorios.

La madre de la víctima declara a puerta cerrada

Una vez ha concluido la declaración del acusado, ha declarado la madre del menor tras un parabán y a puerta cerrada. También el hermano de la misma. Muy emocionado, el tío del niño ha manifestado que José Antonio trataba muy mal a su hermana y que peleaban mucho.

Por delante, quedan tres días de juicio y no serán hasta el próximo martes 16 de enero cuando se conozco el veredicto.