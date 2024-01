La desgarradora confesión del asesino de su hijo de 11 años en Sueca: "Le cogí del cuello y le clavé un cuchillo varias veces"

Fiscal y la abogacía de la acusación particular han solicitado este martes prisión permanente revisable para Jose Antonio, el acusado de matar a su hijo de 11 años en Sueca, Valencia.

El trámite judicial, que ha arrancado en la Audiencia Provincial de Valencia, solicita la máxima pena para el asesino de su hijo que pretendía "causar dolor a la madre" el pasado mes de abril de 2022.

La acusación particular insta además, a que se le prohíba pisar la población de Cullera y establecer cualquier tipo de contacto con su expareja durante, al menos, 35 años. También reclama una indemnización que asciende al millón de euros.

La declaración del acusado

Jose Antonio ha comenzado su declaración exponiendo que la "relación con mi hijo era muy buena. Nunca había tenido ningún choque con él".

"Discutimos porque él quería irse con su madre. No estaba a gusto. No quería estar conmigo. Me dijo que yo no era su padre y ahí nos agarramos. Le cogí del cuello y le clavé un cuchillo varias veces. Recuerdo que sonó el teléfono y que Jordi lo cogió y dijo 'mamá'. Si María Dolores no hubiera seguido adelante con el divorcio no hubiera matado a mi hijo", ha finalizado en su confesión más desgarradora.

Una muerte "exageradamente cruel"

El padre propinó más de veinte puñaladas al menor, en gran parte en la región anterior del cuello, pero también en mandíbula, clavícula y tórax.

Esta brutal agresión acabó con sus líneas vasculares vitales y terminaron en una muerte "exageradamente cruel" por desangramiento.

La abogada de la mujer habla de "una situación de constante control, limitando sus relaciones con amigos y familiares" durante su convivencia en pareja, junto a agresiones e insultos.

Añade que llevaba a cabo "todo lo que él quería para no discutir, incluso salía de casa con su hijo a pasear tras una discusión, pero a partir de la pandemia las cosas fueron empeorando".

El acusado se ha defendido explicando que la "relación era buena hasta 2021. Ella me dijo que se había enamorado de otro hombre y discutimos pero no la agarré del cuello".