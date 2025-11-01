Encuentran 27 perros muertos en una furgoneta en la bodega de un barco que viajó desde Barcelona hasta Palma

La Guardia Civil ha iniciado una investigación que sirva para esclarecer la muerte de unos 27 perros de caza. Los animales han sido encontrados en el interior de una furgoneta a bordo de un barco que procedía de Barcelona y que ha atracado este sábado por la mañana en el puerto de Palma.

Los perros pertenecían a un grupo de cazadores de Mallorca que habían regresado de un viaje a Lituania, lugar donde habían estado entrenando a sus perros para la temporada de la caza de la becada, tal y como ha avanzado el diario 'Última Hora'.

Como ha podido saber la agencia EFE y según la Guardia Civil, de los 36 canes transportados en el interior de la furgoneta, tan solo nueve han sobrevivido.

El servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) se ha hecho cargo de la investigación con el fin de determinar las causas del suceso, mientras los agentes siguen a la espera de los resultados de la necropsia a la que van a ser sometidos los animales fallecidos.

El objetivo de esa autopsia y esa posterior investigación es saber qué ha pasado exactamente en el interior de la furgoneta. Tal y como ha detallado Diario de Mallorca, una de las hipótesis que se baraja es que los responsables no habían activado el sistema de ventilación del vehículo, lo que ha provocado falta de oxígeno y temperaturas muy altas durante las horas que dura el trayecto marítimo.

Al descubrir la situación cuando llegaban a Palma, los cazadores han avisado a la naviera, que ha alertado de lo ocurrido a la Guardia Civil, que continúa investigando las causas de lo ocurrido.

Asimismo, cabe destacar que los animales viajaban en el interior de una furgoneta cerrada, algo que está permitido en el caso de los perros de caza, ya que las leyes de bienestar animal excluyen a esta categoría, a diferencia del resto de animales domésticos.

Encuentran 32 perros muertos por desnutrición en una finca de Badajoz

La Guardia Civil ha encontrado 32 perros muertos por una debilidad extrema en una finca de Azuaga, en Badajoz. Tras el hallazgo, el propietario de dicha finca ha sido investigado como autor de un presunto delito de abandono animal.

Los animales estaban abandonados desde el pasado mes de junio; algunos de ellos estaban sueltos, otros atados con cadenas o encerrados en el interior de una especie de "boxes". Todos se encontraban en condiciones deplorables de salud y sin agua ni comida. Precisamente, esa situación les causó la muerte. Además, algunos de los canes habrían intentado alimentarse con los cadáveres en descomposición de los animales ya fallecidos.

Cuando la Guardia Civil inspeccionó esta finca, una patrulla del Seprona encontró indicios de que en la nave pudiera haber perros en mal estado y desatendidos por su propietario. Una vez llevada a cabo la inspección en presencia de su dueño, los agentes hallaron un total de 32 cadáveres de perros diseminados por las instalaciones. Los cadáveres de los perros presentaban una extrema delgadez y signos de abandono.

