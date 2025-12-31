Noticias de hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025

El último día del año, el accidente en Machu Picchu o los bombardeos sobre Ucrania, entre las noticias que marcan la jornada de hoy, miércoles 31 de diciembre de 2025.

Último día del año

Hoy es el último día del año y ya se ha puesto en marcha la maquinaria las uvas que tendrán lugar en la Puerta del Sol. Anoche se celebraron las preúvas, una tradicional cita a ña que se unieron miles de personas. Todo está ya preparado para darle la bienvenida al 2026 y despedirnos del 2025 por todo lo alto.

Accidente Machu Picchu

Un accidente ferroviario en una de las rutas turísticas más transitadas de Perú ha causado la muerte de un maquinista y ha dejado al menos 50 personas heridas. Dos trenes chocaron de frente en el trayecto que conecta la localidad de Ollantaytambo con Machu Picchu, en la región de Cusco, por causas que aún no han sido esclarecidas por las autoridades.

Bombardeos sobre Ucrania

Un ataque masivo con drones ha alcanzado en las últimas horas la ciudad de Odesa, en el sur de Ucrania, y ha provocado al menos cuatro heridos, según las primeras informaciones facilitadas por las autoridades locales. Varios proyectiles impactaron contra edificios residenciales y parte de la ciudad quedó sin suministro eléctrico como consecuencia de los daños en infraestructuras básicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 2' en Atresplayer.