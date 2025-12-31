Efemérides de hoy 31 de diciembre de 2025: ¿Qué pasó el 31 de diciembre?

El 31 de diciembre de 1999, Panamá asume la soberanía total del Canal, poniendo fin a 85 años de administración estadounidense desde su inauguración en 1914. La transferencia, prevista en los Tratados Torrijos-Carter firmados en 1977, se convierte en un acontecimiento histórico que reafirma la independencia del país y su control sobre una de las rutas comerciales más estratégicas del mundo. El acto oficial se celebra con ceremonias solemnes y discursos que destacan la importancia del canal para el desarrollo económico y la identidad nacional panameña.

Este traspaso marcó el inicio de una nueva etapa en la gestión del Canal, bajo la responsabilidad de la Autoridad del Canal de Panamá, que asumió el reto de modernizar y garantizar la eficiencia de la vía interoceánica. La comunidad internacional observó con atención el proceso, consciente del papel crucial que desempeña esta infraestructura en el comercio global. La fecha quedó grabada como símbolo de soberanía y como ejemplo de transición pacífica en la historia contemporánea latinoamericana.

Un 31 de diciembre, pero de 1229, Jaime I de Aragón, conocido como el Conquistador, toma la ciudad de Madîna Mayûrqa (actual Palma de Mallorca) tras una intensa campaña militar contra las fuerzas árabes que dominaban la isla. Esta victoria, clave en la expansión territorial de la Corona de Aragón, consolidó el control cristiano en el Mediterráneo occidental y marcó el inicio de una profunda transformación política, social y cultural en el archipiélago balear.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 31 de diciembre y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 31 de diciembre?

1704.- Entra en erupción el volcán de Siete Fuentes, en la isla de Tenerife.

1784.- Carlos III establece la pena de galeras.

1844.- Real orden para la creación de los ferrocarriles en España.

1857.- La ciudad de Ottawa se convierte en la capital de Canadá.

1909.- Se afianza en España la costumbre de comer doce uvas al son de las doce campanadas de medianoche.

1945.- Se crea por Ley en España el Instituto Nacional de Estadística (INE).

1973.- Carlos Arias Navarro asume el cargo de presidente del Gobierno español, tras el asesinato once días antes del almirante Carrero Blanco.

1999.- El presidente ruso, Borís Yeltsin, dimite y anuncia elecciones. Le sucede el primer ministro, Vladimir Putin, que otorga inmunidad penal vitalicia a Yeltsin y su familia.

2001.- Fin oficial del servicio militar obligatorio (la "mili") en España, que acabó con más de dos siglos de reclutamiento forzoso para dar paso a un ejército voluntario y profesional.

2008.- El Boletín Oficial del Estado (BOE) sale por última vez editado en papel.

2017.- Hallan el cadáver de la joven Diana Quer, tras confesar José Enrique Abuín, alias 'el Chicle', que la mató.

¿Quién nació el 31 de diciembre?

1617.- Bartolomé Esteban Murillo, pintor español.

1869.- Henri Matisse, pintor francés.

1914.- José Manuel Lara, editor español.

1937.- Anthony Hopkins, actor británico.

1941.- Sir Alex Ferguson, entrenador de fútbol británico.

1948.- Donna Summer, cantante estadounidense.

1977.- Marta Hazas, actriz española.

¿Quién murió el 31 de diciembre?

1588.- Fray Luis de Granada, escritor español.

1936.- Miguel de Unamuno, escritor español.

2004.- Raúl Matas, locutor y presentador chileno.

2015.- Natalie Cole, cantante estadounidense, hija de Nat King Cole.

2021.- Betty White, actriz estadounidense.

2022.- Josep Ratzinger, Benedicto XVI, primer papa emérito en la historia moderna de la Iglesia.

2023.- Isabel Steva, 'Colita', fotógrafa española.

¿Qué se celebra el 31 de diciembre?

Hoy, 31 de diciembre, se celebra la Nochevieja.

Horóscopo del 31 de diciembre

Los nacidos el 31 de diciembre pertenecen al signo del zodiaco Capricornio.

Santoral del 31 de diciembre

Hoy, 31 de diciembre, se celebran los santos Silvestre, Melania y Zótico.