Expulsan al actor vasco Sambou Diaby de un bar de Bilbao al confundirlo con un mantero: "Me siento humillado"

El actor ha denunciado la situación en redes sociales. Un camarero le dijo que se fuera porque "ahí no podía vender": "¿Qué pasa, que un mantero no se puede tomar algo?", denuncia la pareja de Sambou Diaby.

Juan Muñoz
Publicado:

Sambou Diaby ha denunciado una situación surrealista y desagradable que ha tenido que vivir en el centro de Bilbao, concretamente en la calle Ledesma. El actor asegura que se encontraba tomando algo en un bar junto a su pareja y una amiga cuando un camarero le ha expulsado al confundirlo con un mantero.

La pareja de Diaby ha publicado un vídeo en redes para contar lo sucedido. Sostiene que se ha acercado un camarero y le ha dicho que se fuera porque "ahí no podía vender".

"¿Qué pasa, que un mantero no se puede tomar algo?"

"Me parece muy grave, porque en este caso él es actor, pero me da igual si fuera barrendero o mantero. ¿Qué pasa, que un mantero no se puede tomar algo?", denuncia la pareja del actor.

Después era el propio Diaby el que denunciaba lo ocurrido: "Yo soy Sambou Diaby y soy actor. Me siento vasco y hago mucho esfuerzo para poder cambiar lo que está pasando hoy en día. Represento a Euskal Herria, hablo euskera casi desde que nací y no creo que por el mero hecho de ser negro tengan derecho a juzgarme o pensar que soy mantero".

También cuentan que ha pedido la hora de reclamaciones, pero el personal del bar no se la ha proporcionado. "Me ha dicho que es un error, un fallo que lo podía tener cualquiera", asegura su pareja, quien también dice que después "se ha disculpado".

