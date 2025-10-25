Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Hallan el cadáver calcinado de un hombre en una finca de Torre Alháquime, Cádiz

El cuerpo fue encontrado en una zona rural entre El Pilar de Niza y Las Pastosas. Las causas del suceso, que investiga la Guardia Civil, aún se desconocen.

Imagen de un agente de la Guardia Civil. Europa Press

Irene Delgado
El cadáver de un hombre, del que no han trascendido más datos, fue hallado este sábado calcinado en una finca del municipio gaditano de Torre Alháquime. El servicio de emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, recibió varios avisos en torno a las 16:15 horas que alertaban del hallazgo del cuerpo.

Tras recibir los avisos, desde la sala coordinadora del 112 se activó el operativo de emergencia, en el que intervinieron el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local.

El cuerpo fue localizado en una finca situada entre las zonas de El Pilar de Niza y Las Pastosas. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso, que permanece bajo investigación policial.

