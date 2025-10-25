Hallan el cadáver calcinado de un hombre en una finca de Torre Alháquime, Cádiz

El cadáver de un hombre, del que no han trascendido más datos, fue hallado este sábado calcinado en una finca del municipio gaditano de Torre Alháquime. El servicio de emergencias 112 Andalucía, adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta, recibió varios avisos en torno a las 16:15 horas que alertaban del hallazgo del cuerpo.

Tras recibir los avisos, desde la sala coordinadora del 112 se activó el operativo de emergencia, en el que intervinieron el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil, la Policía Nacional y la Policía Local.

El cuerpo fue localizado en una finca situada entre las zonas de El Pilar de Niza y Las Pastosas. Por el momento, se desconocen las circunstancias en las que se ha producido el suceso, que permanece bajo investigación policial.

Hallan el cuerpo de un hombre calcinado dentro de un coche tras el incendio en Morata de Tajuña, Madrid

Un incendio forestal declarado el pasado miércoles 16 de julio en torno a las 20:27 horas en una zona de pasto del municipio madrileño de Morata de Tajuña terminó con el hallazgo de un cadáver en el interior de un coche.

Según informó Emergencias de Madrid, los bomberos acudieron al lugar tras recibir un aviso en el 112 que alertaba del fuego en una zona rural. Las llamas afectaron a unos 700 metros cuadrados de terreno antes de ser controladas. Una vez extinguido el incendio, los efectivos localizaron un vehículo parcialmente calcinado en una zanja, dentro del cual se halló el cuerpo de un hombre completamente carbonizado.

