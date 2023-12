Apóstoles de la solidaridad: la cena de Navidad más generosa

El último en sentarse a la mesa es Antonio. Rocío le comenta lo bonito que ha quedado el Belén cuyo Nacimiento abre este emotivo vídeo. Ella es usuaria de la residencia de ancianos que la Orden gestiona en Madrid. Nacida en Sevilla hace 92 años, vivió durante más de 50 en Buenos Aires. Él, trabaja en el hospital de Córdoba como operario de mantenimiento.

David, del centro asistencial de Palencia pregunta a Gemma, procedente de la casa de la Orden en Barcelona, por unos apetecibles aperitivos que ella le invita a probar bajo la atenta mirada de Milán, uno de los alumnos del taller de carpintería del Colegio de Educación Especial San Rafael.

Vanessa, trabajadora social del hospital de Santurtzi, se interesa por el día a día de Luis, venezolano que lleva tan solo tres meses en Madrid y que trabaja en el programa de voluntariado del comedor del centro que le acoge. A su lado, Abdala, de Costa de Marfil y estudiante de Formación Profesional Básica de Cocina y Restauración, rechaza una copa de vino.

Junto a ellos Íñigo, trabajador en el hospital de Zaragoza, intenta convencer con poco éxito a Marc, curado de un osteosarcoma que le fue diagnosticado con tan solo 8 años en el Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona y culé desde la cuna, de que su Athletic es el mejor equipo del mundo.

El malagueño Javier, afincado en Tenerife y enfermero charla con la indonesia Savitri, enfermera también, pero en el hospital de Santander.

Nuestro último apóstol es Carlos, padre de Marc, quien eternamente agradecido, nunca ha dudado a la hora de participar en este proyecto y en otros que puedan contribuir a encontrar una cura para niños oncológicos como su hijo: "Constantemente estamos ayudando, recaudando y haciendo todo lo que se pueda para la investigación del cáncer infantil en los laboratorios del Sant Joan".

Campaña 'Actores por un día: protagonistas de cada día'

Todos ellos son los protagonistas de la campaña 'Actores por un día: protagonistas de cada día', concebida con el objetivo de dar visibilidad a aquellas personas que viven situaciones de vulnerabilidad y necesitan de otras personas en instituciones para sentirse acogido y atendido.

"Nuestra meta es que tanto trabajadores como usuarios tengan una divertidísima experiencia que les permita sentirse protagonistas por un día y, por otro lado, seguir contando historias llenas de verdad, de gente real, para los que San Juan de Dios es una institución en la que confiar", explica Rodrigo Martínez, director de comunicación de San Juan de Dios España. "Queríamos que esta cena tuviera diferentes acentos, situaciones y sensibilidades. Una falta de homogeneidad intencionada en la que nos sentimos cálidamente representados siendo tan diversos en España y más allá, a nivel mundial con más de 400 centros repartidos en cinco continentes".

Y el objetivo se ha conseguido a juzgar por las impresiones de los participantes. "Me he sentido artista por un día", asegura Savitri. "Lo que más me ha gustado de la experiencia es todo. No tengo palabras", explica emocionada Gemma. Para Marc, quien de pequeño hacía de director de cine con sus primos y amigos, ver las tripas de un rodaje ha sido toda una experiencia: "El entorno se veía muy desmontado y todo, pero en cámara se veía brutal. Parecía que estuviéramos en una casa, o sea que ¡Feliz Navidad a todos!".

Como cualquier familia, sentadas ante la mesa celebrando la Navidad, trece personas ligadas de una u otra manera a la Orden Hospitalaria San Juan de Dios quieren enviar un mensaje de convivencia, paz y hospitalidad. Son los apóstoles de la solidaridad.