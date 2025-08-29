Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Valencia

Una vecina encuentra una serpiente en el toldo de su casa en Cullera y destapan la posesión ilegal de reptiles

En Valencia una vecina se ha encontrado una serpiente en el toldo de su casa, lo que ha permitido a la Guardia Civil localizar una propiedad privada en la que habían 6 más.

Serpiente en Valencia

Réptil sin documentación en Valencia | Antena 3 Noticias

Publicidad

Natalia López
Publicado:

Lo que parecía un simple susto vecinal en la localidad de Cullera, en Valencia, ha terminado destapando un caso de tenencia ilegal de animales protegidos. Una vecina de la localidad se encontró una serpiente colgando del toldo de su vivienda.

El incidente tuvo lugar en Cullera, cuando la mujer detectó la presencia de una serpiente en el toldo de su casa y dio el aviso a las autoridades. El animal, se había escapado de un domicilio el pasado mes de febrero, aunque hasta ahora no había podido ser localizado.

La Guardia Civil acudió a la zona y, tras iniciar la investigación previa, localizó un total de seis serpientes en una propiedad privada de la localidad. Según han detallado las fuentes policiales, los reptiles eran especies protegidas que carecían de la documentación necesaria para poder acreditar su origen y su procedencia legal.

Inicio de investigación

Ante estos hechos, se ha iniciado una investigación contra un hombre de 34 años al que se le acusa de un presunto delito contra la flora y la fauna. La normativa española establece que la posesión de determinadas especies exóticas y protegidas requiere de autorización y registro, con el fin de garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos como la preservación de la biodiversidad.

Las serpientes han sido intervenidas y puestas bajo custodia para poder determinar el estado de salud en el que se encuentran y poder evaluar las medidas que son necesarias para su conservación en las mejores condiciones posibles. Este tipo de actuaciones son habituales cuando se detecta tendencia irregular de animales, especialmente en el caso de especies que pueden representar riesgos para las personas o alterar el equilibrio ecológico si se introducen en el medio natural.

El hallazgo ha generado cierta preocupación entre los vecinos, que han quedado sorprendidos tras la presencia de estos reptiles en un entorno urbano. Aunque la rápida intervención de la Guardia Civil ha evitado todo tipo de riesgos en el municipio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Efemérides de hoy 29 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 29 de agosto?

Efemérides de hoy 29 de agosto de 2025: Graf Zeppelin aterriza en Lakehurst

Publicidad

Sociedad

Serpiente en Valencia

Una vecina encuentra una serpiente en el toldo de su casa en Cullera y destapan la posesión ilegal de reptiles

Bomberos en el incendio en La Baña, Encinedo, La Cabrera, León, Castilla y León

Última hora incendios en España en directo: Varios vecinos desalojados tras declararse un incendio en Lubrín (Almería)

Los corredores son perseguidos por los toros durante el quinto encierro de San Sebastián de los Reyes este jueves.

Encierros de San Sebastián de Los Reyes 2025, quinto día en directo

Imagen de archivo de un de un desfile por el Día de las Fuerzas Armadas
Servicio militar

Alemania da luz verde al nuevo servicio militar voluntario: ¿volverá la mili a España?

Rescate extremo incendio Ourense
Incendios

Los Reyes agradecen al agente el rescate in extremis de una familia de ganaderos de las llamas

Noticias de hoy, viernes 29 de agosto de 2025
Noticias hoy

Noticias de hoy, viernes 29 de agosto de 2025

Consulta las últimas noticias en España hoy, viernes 29 agosto de 2025. La actualidad nacional e internacional más destacada a continuación.

Lugar del crimen en Alaquàs
Tiroteo en Valencia

Asesinato a sangre fría en Alaquàs (Valencia): recibe varios disparos en la puerta de su casa

El asesino llamó al timbre, preguntó por la víctima y le disparó a quemarropa. La Policía investiga si se trata de un ajuste de cuentas o un crimen por celos.

Efemérides de hoy 29 de agosto de 2025: Graf Zeppelin aterriza en Lakehurst

Efemérides de hoy 29 de agosto de 2025: ¿Qué pasó el 29 de agosto?

Bomberos observan el incendio foresta en La Baña

Mejoran los incendios en España, pero Fasgar y Berlanga del Bierzo fuerzan evacuaciones y amenazan viviendas

rescato en un incendio de Galicia

Rescatados de las llamas en su granja: “Pensábamos que no salíamos vivos de allí"

Publicidad