Una vecina encuentra una serpiente en el toldo de su casa en Cullera y destapan la posesión ilegal de reptiles

Lo que parecía un simple susto vecinal en la localidad de Cullera, en Valencia, ha terminado destapando un caso de tenencia ilegal de animales protegidos. Una vecina de la localidad se encontró una serpiente colgando del toldo de su vivienda.

El incidente tuvo lugar en Cullera, cuando la mujer detectó la presencia de una serpiente en el toldo de su casa y dio el aviso a las autoridades. El animal, se había escapado de un domicilio el pasado mes de febrero, aunque hasta ahora no había podido ser localizado.

La Guardia Civil acudió a la zona y, tras iniciar la investigación previa, localizó un total de seis serpientes en una propiedad privada de la localidad. Según han detallado las fuentes policiales, los reptiles eran especies protegidas que carecían de la documentación necesaria para poder acreditar su origen y su procedencia legal.

Inicio de investigación

Ante estos hechos, se ha iniciado una investigación contra un hombre de 34 años al que se le acusa de un presunto delito contra la flora y la fauna. La normativa española establece que la posesión de determinadas especies exóticas y protegidas requiere de autorización y registro, con el fin de garantizar tanto la seguridad de los ciudadanos como la preservación de la biodiversidad.

Las serpientes han sido intervenidas y puestas bajo custodia para poder determinar el estado de salud en el que se encuentran y poder evaluar las medidas que son necesarias para su conservación en las mejores condiciones posibles. Este tipo de actuaciones son habituales cuando se detecta tendencia irregular de animales, especialmente en el caso de especies que pueden representar riesgos para las personas o alterar el equilibrio ecológico si se introducen en el medio natural.

El hallazgo ha generado cierta preocupación entre los vecinos, que han quedado sorprendidos tras la presencia de estos reptiles en un entorno urbano. Aunque la rápida intervención de la Guardia Civil ha evitado todo tipo de riesgos en el municipio.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com