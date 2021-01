Madrid asegura que ha llegado al "límite" con las restricciones y urge a que se cumplan las medidas

El viceconsejero de Salud Pública y Plan COVID-29 de la Comunidad de Madrid, Antonio Zapatero, ha declarado esta mañana en rueda de prensa que la pandemia de coronavirus se encuentra en un momento de "alta transmisión comunitaria" y que "con toda la prudencia", "todo apunta a una ralentización" de los contagios y a un "cambio de tendencia", a pesar de que la presión hospitalitaria seguirá siendo, prevé, "muy alta"

Junto al viceconsejero, se encontraba la directora general de Salud Pública de Madrid, Elena Andradas, que ha informado sobre ella situación epidemiológica de la comunidad además de las nuevas medidas restrictivas, informar sobre la situación epidemiológica de la región, las nuevas medidas restrictivas y ha dado datos generales sobre la cobertura de vacunación en hospitales públicos y privados .

Antonio Zapatero ha especificado que en la semana del 18 al 24 de enero el número de casos aumentó un 16 % en comparación con la semana anterior. Una cantidad de 35.144 nuevos casos contabilizados con la incidencia acumulada a 14 días que se sitúa en la región con una media de 970,5 casos por cada 100.000 habitantes.

Esta cifra sube hasta los 1.246 casos en el tramo de edad entre 15 y 24 años, y ha superado ya los 1.000 casos en el grupo de entre 25 y 64 años.

También se ha hecho hincapié en la variante de la cepa británica, donde Zapatero ha explicado que sigue "muy presente" en Madrid y que actualmente la media es del 10 % en la comunidad pudiendo elevarse "hasta el 22 % esta semana en algunas áreas de salud". Todos los datos revelan la alta transmisión comunitaria que se vive en Madrid aunque, "con toda la prudencia, todo apunta a una ralentización y a un cambio de tendencia".

El vicesonsejero ha señalado que los datos podrían bajar, pero que aun así "los datos seguirán siendo muchos, seguirán siendo miles". Ha destacado también la presión que se vive en los hospitales es muy alta y que en el día de hoy, viernes 29 de enero, hay 4.956 pacientes ingresados en los hospitales de la Comunidad de Madrid, 4.256 en planta y 700 en UCI. Añadiendo las más de 10.000 personas que están siendo sometidas a seguimiento desde la Atención Primaria, siendo "algunos días hasta 19.000 personas".

Ante dichas cifras, Zapatero ha insistido y remarcado a la ciudadanía en que "no es momento de fiestas ni de reuniones con la familia", sino que "es tiempo de estar en casa el tiempo máximo posible". "Estamos en un momento complicado, no dudo de que lo superaremos, pero lanzo un mensaje de responsabilidad individual". A lo que ha añadido que "si se cumplieran las normas que se van poniendo, non se tendrían que añadir más".

Caso Barceló

La pasada semana, el Teatro Barceló de Madrid celebraba una fiesta en sus salas de una manera totalmente incoherente para los tiempos que vivimos. Personas sin mascarilla y sin distancia de seguridad disfrutaban de una fiesta, que horas después la dirección del centro tachaba como "puntual". Ante esto, muchos medios se han hecho eco y muchos políticos han manifestado su total desacuerdo y puntualizado que se están llevando a cabo investigaciones sobre el suceso.

El viceconsejero Antonio Zapatero, también lo ha hecho en la rueda de prensa del día de hoy, entonando un tono personal para hacer referencia a este hecho: "me parece totalmente incomprensible, me produce dolor. Me afecta porque no entiendo que se produzcan esos hechos".

Vacunación en la comunidad

Esta mañana el viceconsejero y la directora general de Salud Pública de Madrid aseguraban que se han recibido 232.000 vacunas de las que 186.000 administradas. Asegurando que el 99% de los residentes ya están vacunados en ls residencias de mayores.

Al mismo tiempo, Elena Andrades, ha dado los datos de la cobertura de vacunación en hospitales, donde ha comunicado que es un 76,5%, en atención primaria un 65,8% y en profesionales sanitarios un 80,8%. También ha proporcionado datos de los hospitales privados donde han sido más de 12.000 dosis las administradas en profesionales sanitarios.