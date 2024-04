Antequera pone en marcha un proyecto pionero para acabar con la soledad de sus mayores

Antequera (Málaga) ha puesto en marcha una iniciativa para combatir uno de los grandes problemas de nuestros mayores: la soledad no deseada. Es un proyecto pionero que pone en contacto a voluntarios con personas mayores que sufren de soledad. Muchos de esos voluntarios son otros mayores, que a partir de ahora dedican algunas horas de su día a acompañar a sus vecinos.

Se animan unos a otros y se empujan a hacer actividades. Quedan, por ejemplo, para ir al gimnasio y practicar deporte juntos. Es una manera de obligarse a salir y pasar tiempo de calidad con otros. Si no fuera por estas actividades, algunos solo irían a comprar y al médico.

Deporte no es lo único que hacen, otros prefieren reunirse y aprender, con ayuda de instructores, cómo manejar mejor el ordenador, la tablet o el teléfono móvil. Para los que no pueden -o no quieren- salir de casa, también hay opciones. Algunos de los mayores voluntarios acuden a las casas de otros, que están solos, para hacerles compañía durante un rato, para comer juntos, para charlar...

Con estas acciones, el proyecto llamado 'Juntos', intenta luchar contra la soledad no deseada y el aislamiento de forma colaborativa, demostrando que, a diferencia de muchos achaques y enfermedades, la soledad sí tiene cura.

Un proyecto pionero

Antequera ha creado este programa y lo ha destinado a sus personas mayores. Es un proyecto pionero que nace de la colaboración público-privada y en el que participan tanto el Ayuntamiento, como Cruz Roja y Serainant, la empresa encargada del servicio de ayuda a domicilio en la ciudad.

El programa comenzó a funcionar el pasado mes de marzo, dando cobertura a cerca de 200 personas que se encuentran en esta situación. Aunque se ha hecho un llamamiento a empresas, asociaciones, colectivos o a la ciudadanía en general para poder detectar más casos y que su cupo se amplíe.

Según informó el Ayuntamiento de Antequera en la presentación de la iniciativa, se ha destinado una partida inicial de 40.000 euros para el desarrollo del programa. Aunque el alcalde Manuel Barón aseguró que se podría ampliar si fuera necesario. Además, a ese dinero hay que añadir el presupuesto que aporta tanto Cruz Roja como Serainant.

"Queremos acercar todas y cada una de las actividades que promueve en su conjunto el Ayuntamiento a esta población que se encuentran solas, dándoles la posibilidad de participar en ellas así como de solicitar los recursos a los que tienen derecho a través del área de Bienestar Social. Todo ello a través del proyecto 'Juntos'", afirmaba el teniente de alcalde Alberto Arana.

