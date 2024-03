Angelita, una abuela 'influencer' contra la soledad

La soledad no deseada es un problema que cada vez preocupa a más españoles. La viudedad, la independencia de sus hijos, son algunas de las situaciones que hacen que las personas mayores se sientan solas. Este era el caso de Angelita Gómez, una malagueña de 88 años, viuda desde hace más de una década y madre de seis hijos independizados, hasta que descubrió las redes sociales.

Fue a través de una prima que la animó para hacer sus pinitos en el social media. "Como tú eres tan graciosa, ¿por qué no te grabas y lo cuelgas en las redes sociales?, así te sentirás menos sola", son las palabras que le repetían a Angelita. Un día se decidió a hacerlo y desde entonces no le han dejado de crecer los seguidores, actualmente se acerca a los 2.000 solo en Instagram y casi setecientas publicaciones en su cuenta @oma.angelita.

Angelita se está haciendo poco a poco con el manejo y los tecnicismos propios de esta nueva manera de comunicarse, la primera vez que escuchó que se referían a ella como una 'influencer' dijo: "¿pero eso no es un río?", nos comenta la malagueña entre risas.

Fue durante la pandemia cuando publicó su primer vídeo simulando una procesión de Semana Santa llegándose a poner incluso una mantilla, "como estaba lloviendo decía que yo era la Virgen de la lluvia". Dos años más tarde, Angelita tiene hasta un aro de luz para que sus vídeos tengan más calidad e intenta crear contenido todos los días. "Esto me da mucha vida, me escribe mucha gente, y he hecho bastantes amigos. Me han contactado incluso desde Bogotá".

La repercusión de sus publicaciones ha sido tanta que, tras aparecer en varios medios, entre ellos, una publicación local, nos cuenta que en la mañana de hoy se han presentado numerosos vecinos en su casa periódico en mano para enseñárselo. "Hasta me reconocen por la calle, yo me lo paso muy bien", nos cuenta Angelita mientras viene de viaje camino a Sevilla para asistir a un programa de televisión.

Esta malagueña es un ejemplo de persona alegre y positiva, actitud que quiere transmitir a través de sus historias, ya sea preparando un pulpo a la gallega o elaborando un trono malagueño con manualidades. Tanto es así que el próximo 27 de abril será la embajadora del festival solidario 'Soles de Málaga'.

Carmen la centenaria de 104 años que partiendo leña con soltura

No es fácil llegar a los 104 años pero si además se hace con el espíritu con el que Carmen García ha llegado a esa cifra, el cumpleaños hay que celebrarlo por todo lo alto.

Esta mujer puede presumir de una vitalidad más que envidiable, de llevar una vida placentera y, además, de valerse por si misma. "Vive con su ahijada, que le ayuda en lo que necesita, pero ella es muy independiente y hace todo lo que se propone", explica José Ulla, alcalde del Ayuntamiento de Begonte (Lugo).

El 20 de marzo Carmen celebró su cumpleaños y recibió la visita del regidor, que le agasajó con una planta y una placa de reconocimiento. Nada mejor que aprovechar que tenía público para mostrar su destreza con el hacha.

En Begonte es la mujer más longeva, solo un vecino de 105 la supera, y muy querida por todos. Pero, ¿cuál es el secreto? José lo tiene claro. "El clima, el entorno rural, la alimentación y, sobre todo, la falta de estrés, ese mal tan extendido entre los que somos un poco más jóvenes". Así que con una vida tranquila, aunque cargada de trabajo, Carmen ha alcanzado los 104 años rodeada de seres queridos.

