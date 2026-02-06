Efemérides de hoy 6 de febrero de 2026: ¿Qué pasó el 6 de febrero?

El 6 de febrero de 1995, fallece la pintora surrealista gallega Maruja Mallo a los 93 años. Su nombre de nacimiento es Ana María Gómez González, y es considerada como una de las artistas de referencia de la Generación del 27 dentro de la vanguardia interior española. Nacida en Viveiro, provincia de Lugo, toma su formación en Madrid, en la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Allí conoce figuras como Salvador Dalí y Federico García Lorca.

Su obra se caracteriza por una fuerte carga simbólica, el uso de formas geométricas y una visión rupturista de la figura femenina. Tras el estallido de la Guerra Civil, Maruja Mallo se exilia primero en Portugal y después en Argentina, donde desarrolla gran parte de su carrera durante más de 25 años. Regresa definitivamente a España en 1962, y su reconocimiento institucional llega en sus últimos años de vida, con premios y homenajes que reivindican su papel en el arte español del siglo XX.

Un 6 de febrero, pero de 2011, la NASA presenta por primera vez imágenes de la superficie solar y de su atmósfera gracias al Solar Dynamics Observatory (SDO). Lanzado en febrero de 2010, el satélite capta imágenes del Sol cada 10 segundos y en 10 longitudes de onda distintas. Las imágenes registran fenómenos como erupciones solares, eyecciones de masa coronal y manchas solares, fundamentales para comprender el comportamiento del Sol.

Las fotografías tienen una resolución de 4.096 x 4.096 píxeles, unas diez veces superior a las obtenidas anteriormente, y generan alrededor de 1,5 terabytes de datos diarios. Este avance supone un hito para la heliosfera y la predicción del clima espacial, clave para proteger satélites, redes eléctricas y sistemas de comunicación en la Tierra.

¿Qué pasó el 6 de febrero?

1918.- El Parlamento británico aprueba una ley que otorga el derecho al sufragio a las mujeres mayores de 30 años.

1920.- Se estrena en París El sombrero de tres picos, de Manuel de Falla, con decorados de Pablo Picasso.

1937.- Se inicia la batalla del Jarama, el primer combate a campo abierto de la Guerra Civil española.

1956.- La primera estudiante negra en entrar en la Universidad de Alabama, Autherine Lucy Foster, es expulsada oficialmente a causa de disturbios y protestas contra la integración étnica.

1958.- Se estrella en Múnich el avión en el que viajaba el equipo inglés de fútbol Manchester United. Fallecieron 23 personas.

1973.- Comienza la construcción de la Torre CN de comunicaciones en Canadá, en ese momento la más alta del mundo.

1986.- El aristócrata y vicealmirante Cristóbal Colón de Carvajal es asesinado por la organización terrorista ETA.

1996.- El abogado y dirigente socialista Fernando Múgica Herzog es asesinado por la banda terrorista ETA.

2015.- Canadá legaliza el suicidio asistido médico para enfermos terminales.

2020.- El médico chino Li Wenliang, el primero que alertó sobre la aparición del coronavirus, muere infectado por esta enfermedad en Wuhan.

¿Quién nació el 6 de febrero?

1833.- José María Pereda, escritor español.

1911.- Ronald Reagan, 40º presidente de los Estados Unidos.

1945.- Bob Marley, músico jamaiquino.

1962.- Axl Rose, músico estadounidense, cantante de Guns N’ Roses.

1966.- Rick Astley, músico británico.

2001.- Gabriel Guevara, actor y modelo español.

¿Quién murió el 6 de febrero?

1916.- Rubén Darío, poeta nicaragüense.

1918.- Gustav Klimt, pintor austriaco.

1929.- María Cristina de Habsburgo-Lorena, regente de España.

1988.- María del Carmen Polo, esposa del dictador Francisco Franco.

1991.- María Zambrano, escritora y filósofa española.

2012.- Antoni Tapies, pintor y escultor español.

¿Qué se celebra el 6 de febrero?

El 6 de febrero se celebra el Día Internacional contra la Mutilación Genital Femenina.

Horóscopo del 6 de febrero

Los nacidos el 6 de febrero pertenecen al signo del zodiaco Acuario.

Santoral del 6 de febrero

Hoy, 6 de febrero, se celebran santa Dorotea y san Saturnino.