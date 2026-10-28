Accidente ferroviario
Ana Benítez busca a su hermano tras el accidente de trenes en Toledo: "Aparece historia clínica, pero en blanco"
El accidente ferroviario entre dos trenes en Toledo deja al menos 68 muertos y 107 heridos.
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Ana Benítez es una de las familiares que aún no tiene noticias sobre su hermano, que viajaba en el asiento 13B del vagón 8 de AVE. Aparece en el especial informativo de Antena 3 Noticias para dar voz a los momentos tan complicados que vive su familia desde que en la mañana de este miércoles un AVE colisionara contra un Iryo que se encontraba estacionado en la misma vía.
Ana explica que, al parecer, han podido saber que "aparece historia clínica, pero que posiblemente le han atendido en atención primaria, pero la historia esta en blanco". Además, Ana detalla que a través de un contacto, han tenido acceso a las listas de la UCO, en las que su hermano no aparece en ninguna clasificación.
La familia de Ana se aferra a que le hayan podido atender y lo han derivado a algún otro centro sanitario.
Accidente ferroviario
El número de fallecidos en el accidente ferroviario en la localidad toledana de Urda se mantiene en 68, aunque se avisa de que podrían aparecer más al mover los vagones, según ha confirmado el presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page.
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En declaraciones a los medios, tras la reunión mantenida con el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, García-Page ha apuntado que dentro de los 68 fallecidos, hay cuatro cadáveres que todavía están atrapados.
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