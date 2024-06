Los alumnos se niegan a entrar en clase por el calor: "Sufren mareos, jaqueca o sangrados nasales"

Comienza la época de calor y con ella también la incomodidad en las clases de los colegios del país. Las temperaturas no van a dejar de subir, especialmente en el sur, donde registran cifras veraniegas desde el mes de mayo. Es allí donde los alumnos padecen más lase elevadas cifras que marcan los termómetros en esta época, con apenas medios para combatir las altas temperaturas.

En el instituto instituto el Molinillo de Guillena, en Sevilla, un centenar de alumnos se amotinaban a las puertas del centro a primera hora negándose a acceder a clases. Una manifestación que han organizado los propios jóvenes a través de las redes sociales hartos de una situación que, dicen, no parece mejorar.

"A las diez de la mañana ya había 30 grados", explica Teresa Pablo, portavoz de Escuelas de Calor. AMPA y la dirección del centro. Tras conocer las quejas, han entendido a los estudiantes y han decido apoyarles y trasladar su queja a instancias superiores.

Los estudiantes sevillanos explican que en las aulas es insostenible dar clase. "Pasamos mucho calor en las clases y no tenemos aire ni nada y no nos dan ventilador, ya estamos hartos y nos hemos manifestado", argumenta una alumna.

Su centro está dividido en dos partes, una de ellas una obra posterior que sí que cuenta con bioclimatización. Sin embargo, la más reciente tampoco cuenta con sistemas de aire acondicionado porque, dicen, está estropeado desde hace mucho. Y en la antigua utilizan ventiladores, que son escasos, entorpecen las clases por el ruido y no llegan a mitigar el calor.

"Me duele la cabeza y me cuesta mucho concentrarme"

Esta situación afecta a su rendimiento académico tal y como señala una de las manifestantes: "No soy capaz de pensar, me duele la cabeza, me quedo como en la mesa y me cuesta mucho enfocarme". Pero el calor también afecta directamente a su salud. "Sufren mareos continuamente, jaqueca o sangrados nasales", explica una de las docentes. Incluso, en una ocasión, una de las alumnas añade que tuvo que ser trasladada al hospital y permanecer ingresada a causa de dichos mareos.

Los estudiantes amenazan con continuar con las manifestaciones si sus reivindicaciones no son escuchadas. Y aunque en Andalucía se han destinado 140 millones de euros a un plan para la climatización de los centros, desde la plataforma Escuelas de Calor denuncian que no es suficiente para toda la red escolar.

