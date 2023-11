Alertan de la proliferación de falsos níscalos en Segovia

La Sociedad Micológica Segoviana ha alertado de la proliferación de falsos níscalos tóxicos en Segovia. Lo han detectado en las reuniones que hacen cada semana donde las personas que van a identificar setas han llevado esta especie y han decidido alertar a la población.

Haber detectado varios implica "que ha salido más gente a recolectar", nos cuenta Ramón Saiz Segovia, presidente de la Sociedad Micológica Segoviana.

El nombre científico de los níscalos comestibles es 'Lactarius deliciosus' y a simple vista se pueden confundir con la especie tóxica, 'Lactarius chrysorrheus'. Pueden incluso aparecer en el mismo hábitat, tenemos que fijarnos en los árboles que están alrededor. Si solo hay pinos los níscalos serán comestibles, pero si en ese mismo monte también hay encimas, es entre ellos podrían estar hongos que no sean los buenos.

Ambos son del mismo género, a parte del entorno tienen características morfológicas distintas. Por ejemplo, en el comestible el color de las láminas es "naranja zanahoria" y el látex que segrega es del mismo color, en cambio, en los falsos níscalos, las láminas son de "color crema" y el látex de "blanco tirando a amarillento". El aire oxida los níscalos y ahí también podemos ver algunas diferencias. "El malo no se oxida a verde", explica Saiz.

En cuanto al consumo, falso níscalo es tóxico y tienen un sabor picante y amargo que supone que si se cocina por error sería incomestible y por eso las personas "no lo consumen. No hay constancia de intoxicación por ingerir esta especie en Segovia y de producirse sería de carácter leve, "no es una seta mortal".

La temporada micológica continúa y está siendo buena. Desde la Delegación Territorial de la Junta recuerdan que para recolectar las setas hay que cumplir condiciones. En la actualidad, Segovia cuenta con 10 acotados miológicos regulados en los que es necesario disponer de permiso para la recolección. En los terrenos no regulados se pueden recoger setas con una cantidad máxima establecida de 3 kilos por persona y día.