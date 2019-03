"No puede ser obligatorio, tú no te metes con nadie y nadie se mete contigo"

Lo que el Alcalde de Madrid ha afirmado es que los sin techo no deben imponer su residencia en la calle si hay servicios públicos que les atienden. Que no es algo que deba depender de su elección sino algo obligatorio.

Sin embargo, en la calle a preguntar a los protagonistas del debate unos dicen que no se les puede obligar y que ellos no se meten con nadie. Otros afirman que ni hay plazas para todos en los albergues y que tampoco te dejan dormir varios días seguidos en los centros, a pesar de que preferirían poder usarlos y estar limpio y no "tirados" en la calle.