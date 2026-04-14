Alcalá de Henares, sin suministro de agua debido a un fallo en una válvula de la red general

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha comunicado que, por causas ajenas al servicio municipal, el suministro de agua se ha detenido y podría afectar al municipio durante las próximas horas. Los técnicos trasladan que ya trabajan en la reparación de la avería localizada en una válvula de la red general en Yunquera de Henares, Guadalajara.

El problema continúa tras la retirada de los elementos de fijación ya que el agua sale fluidamente, dificultando las labores de los operarios.

Aviso del Ayuntamiento

Podrán producirse bajadas de presión o interrupciones puntuales del suministro, en función de la evolución de los trabajos y del nivel de los depósitos, ha confirmado el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

El Ayuntamiento ha tomado la decisión de poner a disposición de los vecinos, seis cisternas y cuatro cabezas tractoras. Para recoger agua, deberán acudir con sus propios envases. Se suministrará agua con un total de 1280 garrafas de cinco litros.

Cortes en instalaciones

Los centros deportivos públicos no podrán utilizar las duchas ni servicios relacionados con el agua.

El Ayuntamiento recuerda a la población de tener agua en casa. A través de un vídeo lanzado en sus redes sociales, han instado a los vecinos de esta localidad a que tengan una pequeña reserva de agua, así como hacer un uso responsable de ella y evitar su consumo innecesario.

El Ayuntamiento asegura que sigue en contacto permanente con los técnicos a la espera de que se resuelva la incidencia.

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