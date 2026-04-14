Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

ALCALÁ DE HENARES

Alcalá de Henares, sin suministro de agua debido a un fallo en una válvula de la red general

El Ayuntamiento ha puesto cisternas y provisiones a disposición de los vecinos y el corte afectará al municipio durante las próximas horas.

Alcal&aacute; de Henares sin suministro de agua debido a un fallo en una v&aacute;lvula de la red general

Alcalá de Henares sin suministro de agua debido a un fallo en una válvula de la red generalAyuntamiento Alcalá de Henares

Publicidad

Manuel Pinardo
Publicado:

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha comunicado que, por causas ajenas al servicio municipal, el suministro de agua se ha detenido y podría afectar al municipio durante las próximas horas. Los técnicos trasladan que ya trabajan en la reparación de la avería localizada en una válvula de la red general en Yunquera de Henares, Guadalajara.

El problema continúa tras la retirada de los elementos de fijación ya que el agua sale fluidamente, dificultando las labores de los operarios.

Aviso del Ayuntamiento

Podrán producirse bajadas de presión o interrupciones puntuales del suministro, en función de la evolución de los trabajos y del nivel de los depósitos, ha confirmado el Ayuntamiento de Alcalá de Henares.

El Ayuntamiento ha tomado la decisión de poner a disposición de los vecinos, seis cisternas y cuatro cabezas tractoras. Para recoger agua, deberán acudir con sus propios envases. Se suministrará agua con un total de 1280 garrafas de cinco litros.

Cortes en instalaciones

Los centros deportivos públicos no podrán utilizar las duchas ni servicios relacionados con el agua.

El Ayuntamiento recuerda a la población de tener agua en casa. A través de un vídeo lanzado en sus redes sociales, han instado a los vecinos de esta localidad a que tengan una pequeña reserva de agua, así como hacer un uso responsable de ella y evitar su consumo innecesario.

El Ayuntamiento asegura que sigue en contacto permanente con los técnicos a la espera de que se resuelva la incidencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, martes 14 de abril de 2026

Noticias de hoy

Publicidad

Sociedad

Aplicación móvil

Jóvenes estudiantes desarrollan una aplicación con IA que ayuda a evitar errores en la medicación

Rescatan el cadáver de un hombre en el puerto de Ribeira

Aparece el cadáver de un hombre encadenado en el puerto de Ribeira, en A Coruña

Alcalá de Henares sin suministro de agua debido a un fallo en una válvula de la red general

Alcalá de Henares, sin suministro de agua debido a un fallo en una válvula de la red general

Trabajos de reparación de las vías en Adamuz
Accidente Adamuz

El jefe de mantenimiento de Adamuz mostró "dudas" sobre el cambio "sin respaldo legal" de un tramo de vía

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones y portavoz del Gobierno, Elma Saiz
Regularización inmigrantes

Los inmigrantes en España, a punto de la regularización

Un hombre herido durante una reyerta en Córdoba por un disparo en los genitales
CÓRDOBA

Un hombre herido durante una reyerta en Córdoba por un disparo en los genitales

El herido, de 25 años, ha sido trasladado al Hospital Reina Sofía de la capital, no se ha especificado la gravedad.

Donald Trump
Donald Trump

El obispo de Orihuela-Alicante compara a Trump con "la niña del exorcista"

El obispo dice que las palabras del papa fueron "increíbles, bellísimas y profundísimas" y que molestaron a "la fiera", a Trump.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, martes 14 de abril de 2026

Alejandro, hijo de la mujer asesinada en Córdoba

El hijo de la mujer asesinada a machetazos en Córdoba: "La Justicia no hace nada, que mi madre no sea una más"

Primer acto oficial del príncipe Carlos de Inglaterra y Camilla tras su boda civil

Efemérides de hoy 14 de abril de 2026: ¿Qué pasó el 14 de abril?

Publicidad