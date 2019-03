Hallan 735 kilos de comida en mal estado en negocios de Barcelona

La Guardia Urbana de Barcelona ha detectado en 57 inspecciones un total de 237 infracciones sobre seguridad alimentaria en locales comerciales, por lo que ha denunciado a 72 personas.

Según ha informado la Guardia Urbana, las inspecciones se llevaron a cabo en cuatro días de la semana pasada, con la colaboración de la Agencia de Salud Pública, para garantizar el buen estado de los productos que se venden en los establecimientos alimentarios de Barcelona.

La campaña de inspecciones, la primera de estas características que se desarrolla en el conjunto de Barcelona durante varios días consecutivos, se ha llevado a cabo después de que de forma puntual se había detectado en algunos de estos comercios la puesta a la venta de alimentos caducados o sin registro sanitario.

En la operación, se llevaron a cabo un total de 57 inspecciones en los diez distritos de Barcelona, especialmente en aquellos locales donde previamente las unidades territoriales ya habían detectado posibles infracciones.

En las inspecciones se han detectado un total de 237 infracciones, especialmente por la venta de alimentos no aptos para el consumo, porque la actividad desarrollada del local no se ajustaba a la clasificación del establecimiento y porque no se señalizaba en un lugar visible la prohibición de vender alcohol a menores de 18 años.

En total, la Guardia Urbana ha identificado a 72 personas y decomisado y destruido un total de 735 kilos de alimentos y productos que podrían estar en mal estado, ya que estaban caducados, su envasado era inadecuado, se encontraban en mal estado de conservación o no habían respetado la cadena del frío.

Los alimentos decomisados y destruidos van desde yogures, leche y quesos hasta pastas, arroces, pan precongelado, carnes y pescados mal envasados y congelados, legumbres congeladas, platos precocinados, frutos secos, zumos y productos de pastelería. Las sanciones por incumplir la normativa de seguridad alimentaria pueden oscilar entre los 600 y los 600.000 euros, en función de si la infracción es leve, grave o muy grave.