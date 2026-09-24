Ángel Víctor Torres afirma que ya se ha conseguido filiar a 2.383 menores en Ceuta

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha advertido que la realización de los triajes a los migrantes ha provocado un aumento en el número de retornos voluntarios "a un ritmo de 150 o 200 al día" porque "saben que no tienen esperanzas de quedarse" en España.

Así lo ha dicho tras presidir la reunión del Comité Especializado de Situación en Ceuta donde ha destacado que ya se han efectuado 2.745 triajes a los migrantes en los distintos recursos habilitados por el gobierno.

Además, el ministro ha asegurado que ya se ha conseguido filiar a 2.383 menores en Ceuta y ha dejado claro que "la prioridad es el reagrupamiento familiar y en eso, seguimos trabajando".

Ha valorado que 54 menores con familias en la península ya han salido de Ceuta y ha dicho que se ha reubicado a otro 118 menores de los que entraron el 30 de julio.

La reubicación en el puerto, algo "temporal"

Sobre la reubicación de las parcelas del puerto de Ceuta, Torres ha detallado que "al comienzo hubo momentos difíciles, pero todo se puedo controlar por la Policía Nacional y la Guardia Civil".

Asimismo, ha remarcado que esos espacios "son temporales" y ha detallado que serán devueltos "todos los que no tengan derecho a permanecer en nuestro país".

Además, ha alertado sobre algunos lugares que se han descartado para habilitar estos centros de acogida como el Hospital Militar, un cuartel, la antigua Fábrica de Harinas o los polideportivos".

En dichos espacios, Torres ha asegurado que "quedan unas 6.000 personas".

7.099 retornos voluntarios

Por otro lado, el ministro ha elevado a 7.099 los retornos voluntarios desde el pasado 10 de agosto y a 364 el número de personas que han sido expulsadas por la comisión de delitos en la ciudad, es decir, "7.553 en total, por lo que el ritmo se ha incrementado porque los triajes hace que muchos regresen".

Pide rigor a los partidos "porque no se pueden devolver todos los menores"

Por último, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática ha apelado a la "rigurosidad" de los partidos políticos para que "no engañen ni mientan" al destacar que no se puede devolver a todos los migrantes que entraron en Ceuta.

En declaraciones a los medios, Torres ha comentado que "Marruecos ha expresado estar a favor de que sean devueltos los menores pero hay que tener claro que no todos son susceptibles de ser reagrupados, pero ya se han incoado muchos expedientes".