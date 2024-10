Los acusados de matar a Samuel Luiz se grabaron un vídeo con armas y cantando "maricas de mierda"

Este jueves se ha celebrado una nueva sesión del juicio por el asesinato de Samuel Luiz en la sección primera de la Audiencia Provincial de A Coruña. Ha declarado un agente de Policía Nacional que se encargó de examinar las cámaras de seguridad de la zona, así como de investigar el móvil de uno de los acusados, Kaio Amaral Silva.

En su terminal se encontró un vídeo en el que aparecían cuatro acusados del crimen con armas y cantando una canción cuya letra, entre otras cosas, decía "maricas de mierda".

La canción hallada en el teléfono del acusado también contenía letras como "dando duro que tú te vas para el suelo", "si te cojo te espabilo fijo", "como te pillen se te va a acabar la suerte" o "resolviendo a golpes".

Varias navajas, un machete y un bate de béisbol

Los acusados aparecían en el vídeo portando distintas armas blancas como una navaja automática, una navaja mariposa, un machete o un bate de béisbol.

El hecho de pronunciar las palabras "maricas de mierda" es importante, ya que a Diego Montaña y Catherine Silva, dos de los acusados, se les imputa también el agravante de haber agredido a Samuel Luiz por su orientación sexual.

Sin embargo, la defensa de los acusados asegura que este tipo de letras son comunes en este género musical y que no se corresponden con la realidad, destacando que el vídeo fue grabado varios meses antes de la mortal paliza al joven.

Además, en el teléfono de Kaio Amaral Silva también encontraron mensajes en los que buscaba "lavar su imagen" y buscaba personas que lo secundasen, ya que le acusaban de haber participado en la agresión y él aseguraba no tener nada que ver con la misma.

"No soy homófobo y mucho menos un asesino"

En una de sus publicaciones, el acusado dijo lo siguiente: "No tengo nada que ver. Las grabaciones me darán la razón de todo lo que digo. No soy homófobo y mucho menos un asesino". Además, pide a Catherine Silva que no tenga "tanta boca".

"No voy a decir nada de nadie...Que iba borracho y no me acuerdo, que miren las cámaras y ya está", asegura el acusado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com