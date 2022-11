La acusada del crimen de Castro Urdiales: "Me dijo: 'tengo la cabeza de Jesús en una bolsa'"

El pasado viernes dio comienzo en la Audiencia Provincial de Cantabria el juicio a la acusada de decapitar a su pareja en Castro Urdiales, cuya cabeza apareció hace tres años dentro de una caja que la sospechosa había entregado a una amiga suya para que se la guardase.

La presunta autora de la decapitación del conocido como 'crimen de la cabeza', Carmen Merino, ha declarado este lunes y ha negado los hechos y que entregara en una caja la cabeza de la que era su pareja en ese momento.

Durante una nueva sesión del juicio, la acusada trata de recordar lo que sucedió ese día. Cuenta que le sonó el teléfono y asegura que no entendía nada de lo que le estaba contando. "No era la primera vez que lo hacía, en otras ocasiones me ha llamado y he tenido que ir a su casa", dice.

La acusada cuenta que su amiga le confesó a solas que tenía la cabeza en una bolsa

Al llegar a su casa estaban las dos hermanas en el balcón y cuenta que le dijeron que no podía subir hasta que no llegara la Guardia Civil. Reconoce que en ese momento "alucinó" porque "no sabía de qué iba el tema". La Guardia Civil subió y ella esperó abajo.

"Al rato baja Mari Carmen y me dice, dice la Guardia Civil que subas", a lo que ella accedió, cuenta. "En ese tiempo -de subir al piso- me dijo: 'tengo la cabeza de Jesús en una bolsa'", añade.

"Cuando llegué arriba me metió el Guardia Civil en el salón y me pregunta que si le había dado alguna bolsa a Carmen y que sí sabía que había dentro de la bolsa. Le dije 'pues Carmen me acaba de decir esto'", cuenta la acusada, quién expresa que no vio el paquete.

También asegura que ella no detectó ningún olor fuerte "en absoluto". "Mari Carmen lo único que decía era que abrió el armario porque olía mal y conforme abrió el paquete olía mal".

Repite que fue cuando estaban las dos solas cuando le dijo que tenía la cabeza de su marido en una bolsa y que "no había Guardia Civil delante; fue en el ascensor".