Activistas de Femen protestan en la entrada del Congreso de los Diputados

Activistas de la organización feminista Femen han protestado hoy con el torso descubierto en las puertas del Congreso al inicio del debate del estado de la nación contra la aplicación de la Ley de Seguridad Ciudadana.



Las dos activistas han corrido hacia la Puerta de los Leones del Congreso con los lemas "Se busca libertad española" y "Femen for freedom" (Femen por la libertad) pintados con tinta negra en su torso y espalda, al grito de "¡Protestar no es ilegal" y con los puños en alto.



La policía ha actuado de inmediato y después de algunos forcejeos han sido reducidas por los agentes, que han tratado de cubrir sus cuerpos desnudos y les han tomado declaración dentro del Congreso.



La líder y fundadora de Femen en España, Lara Álcazar, ha reclamado junto a las dos activistas que han participado en la protesta, Rosa y Begoña, que "la democracia no puede ser amordazada" y que en el debate del Estado de la Nacion no sólo hay que hablar sobre la corrupción, también de "los recortes a las libertades de la ciudadanía"



En declaraciones a los periodistas, Rosa ha afirmado que la policía le ha dejado libre sin ningún cargo. "La policía tiene más miedo de que entremos en la cárcel de que salgamos", ha añadido.

Desde Femen aseguran que seguirán "protestando y blasfemando" contra la que denominan ley mordaza por recortar las libertades de "los ciudadanos de la calle" y que su actuación "no será silenciada" por el Gobierno