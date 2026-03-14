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Se duplica la demanda de información sobre búnkeres tras la guerra de Irán

Estos habitáculos son auténticas viviendas acorazadas que se instalan a varios metros bajo tierra.

Frame 49.450666 de: Un bunker de 15 plantas para millonarios

Se duplica la demanda de información sobre búnkeres tras la guerra de Irán | Frame 49.450666 de: Un bunker de 15 plantas para millonarios

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Marta Sasot
Publicado:

El miedo al conflicto de Irán dispara el negocio de los búnkeres y hemos entrado a uno de ellos. Para acceder se hace a través de una puerta acorazada de 700 kilos. Cuenta con tres sistemas de seguridad y es muy similar a las que se encuentran en los bancos. Una vez dentro, es igual que una vivienda: cocina equipada, salón comedor, zona de juegos y una habitación con varias literas.

Una empresa de Caldes Malavella, en Girona, se dedica a construir estos cubículos que rondan desde los 250.000 euros, en el caso de 35 metros cuadrados, hasta el máximo precio que quiera pagar el cliente. Influye también si construyen un túnel subterráneo conectando el búnker a la vivienda habitual.

Tras el conflicto en Irán el interés por estas construcciones ha crecido y las llamadas se han duplicado. "Desde que estalló el conflicto estamos teniendo muchas llamadas, sobre todo preguntando el precio y también las prestaciones. Notamos que la gente está más preocupada", cuenta Esteban López Fernández, gerente de Bunker Zona.

Esteban explica que este búnker, que en breve enviarán a Baleares, se ubicará a 4 metros bajo tierra. Está forrado de plomo para protegerlo contra la radioactividad y en el interior hay una máquina que en caso de que el aire exterior se contaminase lo filtra para purificarlo, "también hemos instalado un circuito de vigilancia con cámaras infrarrojos y una de las salidas es una puerta blindada similar a una caja fuerte".

Relata que normalmente construyen dos al año, "habitualmente estos encargos nos los hacen extranjeros que viven en España y que tienen más de una residencia, y solemos tardar entre 3 y 6 meses en construirlos por que además estamos en permanente contacto con el cliente", explica el gerente, y añade "quienes los encargan también quieren que haya una zona de ocio para entretenerse en caso de que tuvieran que permanecer un tiempo allí" .

Asegura que el búnker más grande que han construido hasta el momento ha sido de 500 metros cuadrados a varios metros bajo el suelo.

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