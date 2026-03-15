Efemérides de hoy 15 de marzo de 2026: ¿Qué pasó el 15 de marzo?

El 15 de marzo de 1990, el Vaticano y la Unión Soviética formalizan relaciones diplomáticas permanentes tras más de siete décadas de distanciamiento. Se trata de un gesto cargado de simbolismo geopolítico. El acuerdo pone fin a un periodo marcado por la hostilidad ideológica y la persecución religiosa en los primeros años del régimen soviético, y se interpreta como un signo más de la apertura impulsada por Mijaíl Gorbachov en el marco de la Perestroika. La Santa Sede, por su parte, veía en este acercamiento una oportunidad para reforzar la presencia de la Iglesia católica en Europa del Este y acompañar los procesos de cambio político que se estaban acelerando en la región.

El restablecimiento de vínculos oficiales fue recibido como un hito diplomático que reflejaba la transformación profunda que vivía la URSS en los meses previos a su disolución. Observadores internacionales destacaron que el entendimiento entre Gorbachov y el papa Juan Pablo II no solo tenía un valor simbólico, sino que también abría la puerta a una mayor libertad religiosa y a un diálogo más fluido entre Moscú y Occidente. Aquel paso, que habría sido impensable durante la Guerra Fría, quedó registrado como uno de los gestos más significativos del deshielo político de finales del siglo XX.

Un 15 de marzo, pero del 44 antes de Cristo, un grupo de senadores romanos lleva a cabo el asesinato de Julio César coincidiendo con los idus de marzo. en una acción que marcaría para siempre el rumbo de la República. Temerosos de que el líder acumulase un poder absoluto y se proclamara rey, los conspiradores, entre ellos Marco Junio Bruto, hijo adoptivo de César, lo atacaron en una sesión del Senado, convencidos de que su muerte preservaría las instituciones republicanas. El magnicidio, lejos de estabilizar Roma, desencadenó una etapa de profundas tensiones políticas que acabaría abriendo el camino al ascenso de Octavio y al nacimiento del Imperio.

¿Quieres saber más? Descubre las efemérides del 15 de marzo y consulta qué pasó, quién nació y quién murió en un día como hoy. No te pierdas, además, qué se celebra, el horóscopo y el santoral de hoy.

¿Qué pasó el 15 de marzo?

1492.- Tras descubrir América, Cristóbal Colón arriba al puerto de Palos de la Frontera.

1804.- Promulgación en Francia del Código Civil, llamado Código de Napoleón.

1892.- Fundación del Liverpool F.C., uno de los equipos históricos del fútbol inglés.

1922.- Primer congreso del Partido Comunista de España.

1994.- Sudáfrica adopta una nueva bandera (de seis colores) y añade al himno nacional el canto indígena 'Dios salve a África'.

1999.- Carlos Moya se convierte en el primer tenista español en alcanzar el número uno del ranking de la ATP en la era Abierta.

2000.- La OTAN y Rusia reanudan sus relaciones bilaterales, interrumpidas por la guerra de Kosovo.

2006.- La Asamblea General de la ONU aprueba la creación del Consejo de Derechos Humanos, que sustituirá a la Comisión de Ginebra, con la oposición de Estados Unidos.

2011.- Primeras protestas en Siria contra del régimen de Bachar el Asad que derivó en una guerra civil que causó más de 600.000 muertos y millones de desplazados.

2019.- Un supremacista blanco irrumpe armado en dos mezquitas de la localidad neozelandesa de Christchurch y que acaban con la vida de 51 personas, en el atentado registrado en el país austral.

2020.- Felipe VI renuncia a la herencia de su padre y le retira la asignación presupuestaria de la Casa del Rey.

¿Quién nació el 15 de marzo?

1916.- Blas de Otero, poeta español.

1920.- E. Donnall Thomas, médico estadounidense, el primero en realizar un trasplante de médula ósea.

1936.- Francisco Ibañez, dibujante español, creador de 'Mortadelo y Filemón' y otros personajes de tebeos infantiles.

1947.- Ry Cooder, guitarrista y productor musical estadounidense.

1957.- Juan José Ibarretxe, político español.

1975.- Eva Longoria, actriz estadounidense.

1982.- María Lucía Sánchez Benítez, Malú, cantante española.

¿Quién murió el 15 de marzo?

1955.- Carmen Tórtola Valencia, bailarina española.

1975.- Aristóteles Onassis, magnate griego.

1991.- Moidrag Bulatovic, escritor yugoslavo.

2010.- Blanca Sendino, actriz.

2011.- María Beneyto Cuñat, narradora y poeta.

2015.- Antonio Betancort, exportero del Real Madrid.

2018.- Alicia Bustamante, actriz y profesora cubana.

¿Qué se celebra el 15 de marzo?

Hoy, 15 de marzo, se celebra el Día Mundial de los Derechos del Consumidor y Día Internacional para Combatir la Islamofobia.

Horóscopo del 15 de marzo

Los nacidos el 15 de marzo pertenecen al signo del zodiaco Piscis.

Santoral del 15 de marzo

Hoy, 15 de marzo, se celebran los santos Raimundo, César, Probo, Matrona y Luisa de Marillac.