Elecciones Castilla y León 2026: a las 11:30 la participación en la jornada electoral es del 12,6%

La participación en las elecciones de Castilla y León ha aumentado en más de un punto y se sitúa en torno al 12,6% a las 11:30, con el 100% de las mesas ya comunicadas. Castilla y León ha sido la primera comunidad en introducir este avance de participación, que se añade a los habituales de las 14:00 y las 18:00.

La participación fue del 58,75% en 2022 y los sondeos apuntan ahora a que podría bajar hasta alrededor del 57%, lo que alimenta el debate sobre a quién beneficia una menor afluencia a los colegios: tradicionalmente se ha considerado que la abstención penaliza más a la izquierda, aunque los analistas recuerdan que cada elección tiene sus propias claves.

¿A qué hora se sabrán los resultados?

Nada más cerrarse las urnas, sobre las 20:00 horas, se inicia un escrutinio en los colegios electorales. Los primeros datos provisionales suelen empezar a publicarse pocos minutos después, a medida que las mesas van publicando los resultados. Durante la primera hora de recuento de porcentajes suelen ser los más parciales, ya que dependen de las mesas que hayan terminado antes el escrutinio.

Lo habitual es que entre las 22:00 y las 23:00 horas ya se haya contabilizado una gran parte de los votos, lo que permite tener una imagen bastante clara del resultado electoral y del reparto aproximado de escaños. Aun así, el escrutinio definitivo no se produce esa misma noche. El recuento oficial final se realiza días después mediante el escrutinio general que lleva a cabo la Junta Electoral.

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