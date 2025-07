Abraham, el bebé que pesó solo 393 gramos al nacer en Galicia, cumple un año

Abraham Giménez fue el milagro de Cornazo, en Vilagarcía de Arousa, pero también de toda Galicia. Hablábamos con sus padres y su abuelo en diciembre de 2024, cuando el niño pudo por fin irse a su casa después de alrededor de cinco meses en el hospital intentando salir adelante. Llegaba a casa para una época del año llena de magia: la Navidad. La Navidad más especial de esta familia porque ya contaban con el que llaman su “bebé milagro”.

Abraham Giménez tendría que haber nacido en octubre de 2024

Los jóvenes Luis Miguel Giménez y Noemí Gabarre esperaban a su primer hijo cuando, el 3 de julio, llegó cuatro meses antes de lo previsto. La joven rompió aguas con mucha antelación y tuvieron que realizarle una cesárea. El niño llegaría al mundo pesando solo 393 gramos y midiendo 19 centímetros. Dos días después perdía unos cuantos gramos, llegando a pesar solo 360. “Era casi como un teléfono, me cabía en la palma de una mano”, explica su padre. En el hospital no les dieron buenas noticias: era bastante probable que el pequeño no sobreviviese. Las primeras 72 horas fueron críticas y cruciales.

El niño salió adelante, según indica la familia, gracias al trabajo de los profesionales del Hospital do Salnés y del Hospital Clínico de Santiago de Compostela, a los que les están tremendamente agradecidos. Creen que el hecho de que el niño pueda estar hoy con ellos se lo deben a la sanidad pública. “Lo hemos pasado muy mal, pero ahora estamos muy felices teniéndolo aquí con nosotros”, dice Luismi, el padre del pequeño. “¡Es el niño milagro!”, dice el abuelo más orgulloso de todo Galicia, Ricardo Giménez, padre de Luismi. Un abuelo, igual que los padres de la criatura, muy joven: no llega todavía a los cincuenta años.

Abraham cumple un año rodeado de amor

Este 3 de julio el pequeño Abraham, al que sus familiares también llaman Javi, ha cumplido su primer año, aunque debería de haber nacido el 3 de octubre y todavía le tendrían que quedar unos meses para esa primera vuelta al sol. Sigue muy ligado a los centros sanitarios, ya que continúa yendo a rehabilitación dos veces por semana a Pontevedra y cada mes y medio vuelven al Hospital de Santiago de Compostela a pasar consulta. Los objetivos con sus visitas médicas son que Abraham vaya a la par que los niños de su edad, recuperando lo que se fue perdiendo en su larga estancia en el hospital.

“Va más lento en el crecimiento, es pequeñito, pero poco a poco. De salud en general está muy bien, solo toma hierro y del resto está bien”, explica el padre del pequeño. “Ahora está muy espabilado, es un bicho, ya quiere hacer un montón de cosas y tiene dos dientes”, sigue su madre, comentándolo todo entre risas. “Es un guerrero, un luchador”, da en la clave su abuelo, el más orgulloso de su primer nieto, el niño más prematuro de Galicia desde que existen registros.

