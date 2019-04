Once ministros tienen previsto participar en las manifestaciones del Día de la Mujer

Así ha comenzado la ministra de Educación y Portavoz del Gobierno, Isabel Celaá, la rueda de prensa tras el Consejo de Ministros: "Celebramos juntas y juntos este día importante para nosotras, importante para lo que significa la igualdad, la lucha por la igualdad que sostenemos conjuntamente. Así que espero que pasen ustedes, vosotras, vosotros, ellos y ellas, un buen día en el avance de la igualdad". Dos mujeres son las encargadas de dar cuenta de los acuerdos del gobierno este 8 de marzo. La acompaña la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio.

El gobierno no ha realizado ninguna actividad especial del Día de la Mujer. Es más, prácticamente ha eliminado sus actividades públicas de la agenda. Sí participarán algunos de sus miembros en las actividades reivindicativas convocadas por las organizaciones feministas, pero fuera de agenda, no aparece. Según han anunciado fuentes socialistas serán nueve ministras y dos ministros, Grande-Marlaska y Luis Planas, los que se manifiesten en Madrid, Barcelona, Sevilla y Cádiz. Pedro Sánchez no tiene previsto participar.

También te puede interesar:

8 de marzo: Día de la Mujer