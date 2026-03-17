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El 79% de los españoles teme una guerra nuclear y el 42% cree que supondría el fin de la humanidad

El temor a una Tercera Guerra Mundial representa el mayor miedo de los españoles, por delante de una guerra civil o una crisis económica, según la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS).

Manifestaci&oacute;n contra la OTAN en Madrid

Manifestación contra la OTAN en MadridEUROPAPRESS

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Juan Muñoz
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Una encuesta llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) señala que el 78,9% de los españoles ve "posible" que haya una Tercera Guerra Mundial en el futuro en la que se utilicen armas nucleares.

Además, el 41,7% piensa que esta guerra nuclear supondría el fin de la humanidad. Hay que tener en cuenta que la encuesta se realizó antes de que comenzaran los ataques de Estados Unidos e Israel sobre Irán.

Principales miedos personales

En el aspecto personal, la encuesta del CIS refleja que el mayor temor de los españoles, con un 8,18 de media, es a perder a un familiar cercano, por delante de perder la salud (7,58), perder la vista (7,52) y contraer cáncer (7,39).

En cuanto a la sensación de seguridad, el 67,6% de los encuestados asegura que se siente "muy" o "bastante" seguro caminando solo de noche por la calle en determinadas zonas.

En este caso existe una gran diferencia entre sexos, ya que el 40,2% de los hombres manifiesta sentirse "muy seguro" en esas circunstancias, ante el 20,3% de las mujeres que opinan lo mismo.

Españoles optimistas

Las encuestas, realizadas a partir de 5.015 entrevistas que tuvieron lugar entre el 20 y el 27 de febrero, también muestran que el 79,4% de los españoles asegura ser optimista, frente a un 15,5% que reconoce ser más bien "pesimista".

El 90,1% señala que puede contar con personas para hablar sobre sus problemas, mientras que el 13,8% reconoce que las preocupaciones le quitan el sueño.

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