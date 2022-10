7 consejos para que los grupos de WhatsApp de padres no se conviertan en un patio de colegio

Quienes tienen hijos en edad escolar, saben de lo que hablamos. Los grupos de WhatsApp de la clase pueden ser realmente útiles, como cuando recuerdan que esa misma mañana se van de excursión, o muy desesperantes, cuando 20 personas responden que no tienen la chaqueta que perdió Pepito en el recreo. Pero también son el caldo de cultivo perfecto para roces o tensiones entre los progenitores.

Desde la delegación de Educación de Granada aconsejan 'wasapear' con compromiso, sentido común, honradez, agilidad, visión de futuro… bajo esos títulos, un poco ambiguos, hacen recomendaciones más concretas. Principalmente, que no se intente resolver los problemas infantiles con mentalidad de adulto, que no se vulnere la privacidad de nadie, por supuesto, no se debe escribir nada que no se diría a la cara, que hay que evitar las descalificaciones y que no se fomenten los rumores.

También inciden en el contenido, es decir, que no se comparta algo inadecuado, y que el mensaje tenga interés para la vida didáctica, incluso, que se cuide la ortografía y las expresiones que se usan. A los 20 que contestan que no tienen la chaqueta de Pepito, se les recomienda que no respondan todos a la misma pregunta, directamente, que no escriban si no tienen nada que aportar.

Las palabras pueden ser malinterpretadas

De la misma manera que se le recuerda a los padres y madres que potencien la autonomía del alumnado, ya que el grupo de padres no es la agenda escolar, y que se confíe en su capacidad para resolver sus propios conflictos.

Quizá, el gran consejo que resume todo lo anterior sería que se resuelvan los problemas directamente con la persona afectada, ya que las palabras pueden ser malinterpretadas, sobre todo en un chat.

El grupo de WhatsApp del cole es una gran herramienta para la comunicación escolar si se usa adecuadamente, sobre todo para las familias olvidadizas, que no debe convertirse en un patio de colegio. Pero la realidad es que cada padre se comporta de manera diferente. Ya es bastante terrorífico cuando recuerdan un domingo por la noche que el lunes los niños tienen que llevar a clase una cartulina rojo tamaño DIN A4. Ahí también se masca la tragedia.