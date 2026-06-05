Científicos británicos desarrollan una vacuna diseñada con IA que podría proteger frente a múltiples coronavirus

Un equipo de investigadores del University of Cambridge y la University of Southampton, ha dado un paso importante en el campo de la biotecnología, al crear una vacuna diseñada íntegramente mediante inteligencia artificial. El proyecto busca ofrecer protección frente a una amplia variedad de coronavirus, y podría convertirse en una herramienta clave para prevenir futuras pandemias.

A diferencia de las vacunas convencionales que suelen desarrollarse para combatir una variante concreta de un virus, esta nueva propuesta se basa en un enfoque más amplio. Los científicos emplearon sistemas de inteligencia artificial y técnicas de aprendizaje automático, para analizar miles de secuencias genéticas de coronavirus presentes en diferentes especies animales. A partir de esa información, han diseñado un componente denominado "superantígeno", una proteína creada por ordenador capaz de imitar características comunes presentes en numerosos coronavirus.

El objetivo es que el sistema inmunitario aprenda a reconocer esos elementos compartidos, y pueda responder no solo ante virus conocidos, sino también frente a posibles variantes que puedan surgir en el futuro. Según los responsables del estudio, este método "permitiría anticiparse a nuevas amenazas sanitarias", en lugar de reaccionar cuando ya se han propagado.

Otra de las novedades del proyecto es su sistema de administración. La vacuna no requiere agujas tradicionales, sino que utiliza un dispositivo microfluídico que introduce el compuesto en la piel mediante un chorro de líquido a gran velocidad. Este procedimiento reduce residuos sanitarios, facilita su distribución y podría mejorar la aceptación de la vacunación en determinados entornos.

Los primeros ensayos se realizaron entre 2021 y 2023

Los primeros ensayos clínicos se realizaron con 39 voluntarios entre 2021 y 2023. Los investigadores informaron de que la vacuna fue bien tolerada en todas las dosis administradas, y que no se registraron problemas de seguridad significativos. Estos resultados iniciales han permitido avanzar hacia una segunda fase de investigación, con un número mayor y más diverso de participantes.

Los expertos consideran que esta tecnología podría revolucionar el desarrollo de vacunas en los próximos años. Sin embargo, también subrayan la importancia de establecer mecanismos de supervisión y regulación, para garantizar un uso seguro y responsable de la inteligencia artificial en el ámbito biomédico, una herramienta con un enorme potencial tanto para la salud como para otros campos sensibles.

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