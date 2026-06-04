El primer español contagiado de hantavirus recibe el alta tras superar la enfermedad

El Ministerio de Sanidad ha confirmado este jueves el alta hospitalaria del primer paciente español diagnosticado con hantavirus tras el brote detectado entre pasajeros del crucero 'MV Hondius'. El hombre, de 70 años, ya se encuentra en su domicilio después de permanecer ingresado desde el pasado 10 de mayo en el Hospital Central de la Defensa Gómez Ulla, en Madrid.

La salida del centro sanitario se produce después de que el paciente completara los criterios clínicos establecidos en el protocolo de vigilancia. Según ha detallado Sanidad, permaneció tres días sin síntomas compatibles con la enfermedad y obtuvo dos resultados negativos en las pruebas de control realizadas antes de abandonar el hospital.

Además, no tendrá que cumplir ningún periodo de cuarentena al haber superado la infección.

Seguimiento durante medio año

Aunque ya ha recibido el alta médica, el paciente continuará bajo supervisión sanitaria. El protocolo contempla un seguimiento clínico durante los próximos seis meses en el hospital de referencia que determine la comunidad autónoma donde reside.

Durante ese tiempo se someterá a revisiones periódicas con el objetivo de detectar posibles secuelas derivadas de la enfermedad. En caso de que aparezcan síntomas compatibles con el hantavirus, los servicios médicos activarían una evaluación urgente.

La evolución favorable del paciente supone una de las noticias más positivas desde que se activó el dispositivo sanitario tras detectarse el brote relacionado con el crucero.

Trece personas siguen ingresadas

Mientras tanto, el Hospital Gómez Ulla mantiene bajo observación a otros trece pasajeros españoles procedentes del mismo barco.

Según la última actualización facilitada por Sanidad, uno de ellos ha dado positivo por hantavirus y ha presentado episodios de febrícula en las últimas horas. El resto continúa en aislamiento preventivo y bajo vigilancia médica.

Si ninguno desarrolla síntomas durante los próximos días, podrían recibir el alta hospitalaria entre el sábado y el domingo.

La cuarentena continúa para el resto

A diferencia del primer paciente recuperado, las personas que abandonen el hospital sin haber desarrollado la enfermedad deberán completar una cuarentena domiciliaria de 42 días, que concluirá el próximo 21 de junio.

Una vez finalizado ese periodo, el Centro Nacional de Microbiología analizará nuevas muestras para confirmar la ausencia de infección. Solo tras obtener un resultado negativo podrán finalizar las medidas de seguimiento y retomar completamente su actividad habitual.

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