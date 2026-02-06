Los recuerdos sirven para anticipar lo que ocurrirá en el futuro, según un estudio

"Dejar huella en la memoria". Un objetivo cuanto menos ambicioso. El cerebro podría ser perfectamente imaginado como un jefe misterioso que por más que decide todo sigue siendo un auténtico desconocido. Conocer las entrañas de su funcionamiento y pensamiento abriría las puertas a una nueva dimensión.

El laboratorio dirigido por el neurocientífico Mark Brandon lleva más de una década estudiando los mecanismos neurofisiológicos que crean los recuerdos. La investigación se ha centrado en una región conocida como hipocampo.

No es la primera vez que queremos descifrar los recuerdos. Iván Pavlov hace ya muchos años que realizó un experimento con perros. Cada vez que sonaba una campana, daba comida a sus perros. Tras repetir esta práctica varias veces, los perros cuando Pavlov hacía sonar su campana ya salivaban porque se anticipaban y sabían que iban a comer. Es lo que en psicología social se conoce como 'aprendizaje por recompensa'.

¿Son los recuerdos entonces la fuente de conocimiento del cerebro? La novedad que presenta ahora Brandon es que plantea ese hipocampo como algo que no es estático. El hipocampo se describe a menudo como el modelo interno del mundo que tiene el cerebro. "Lo que estamos viendo es que este modelo no es estático, sino que se actualiza día a día a medida que el cerebro aprende de los errores de predicción", ha explicado el investigador.

Ese hipocampo se presenta con forma de caballito de mar y permitiría unir los mapas del espacio físico en el que está el ser humano junto con experiencias pasadas.

Un ejemplo fácil de entender es que si nosotros paseamos por una calle con un bache, quizás la primera vez nos tropecemos, la segunda puede que también e incluso la tercera. Pero luego nuestro cerebro aprenderá a pasar por ese sitio sin tropezar.

Pero además, las conclusiones de Brandon no solo apuntan eso sino que también señalan que las neuronas del hipocampo no solo aprenden de las situaciones sino que cuando algo le resulta familiar se activan para predecir qué ocurrirá. "A medida que los resultados se vuelven previsibles, las neuronas del hipocampo comienzan a responder antes, ya que aprenden lo que va a suceder a continuación".

Este estudio resulta especialmente interesante en el campo de los pacientes con alzhéimer ya que aunque se dice que estas personas suelen recordar solo cosas pasadas las investigaciones más actuales muestran que también tienen muchas dificultades a la hora de aprender de la experiencia y tomar decisiones. Y esto quizás se deba a que tienen muy afectado el hipocampo por lo que aquí podría abrirse una ventana a un nuevo tratamiento.