Una prueba con sangre menstrual podría facilitar la detección del cáncer de cuello uterino

Es un método nada invasivo, que se puede realizar en casa, y podría incluso sustituir a la citología, la prueba que se utiliza actualmente. Ha sido gracias a la investigación de científicos chinos.

Virus papiloma humano

Beatriz García
Publicado:

La prueba del virus del papiloma humano (VPH) realizada a partir de sangre menstrual podría convertirse en la alternativa a los métodos tradicionales de detección del cáncer de cuello uterino realizados en consulta médica. Así lo concluye un estudio llevado a cabo por la Universidad de Wuhan (China) y publicado en la revista científica The BMJ.

El cáncer de cuello uterino está estrechamente relacionado con determinados tipos de infección por VPH, por lo que la detección precoz del virus es clave para prevenir la enfermedad. Sin embargo, muchas mujeres no acuden a los programas de cribado habituales debido a barreras como el miedo al dolor, la incomodidad del procedimiento, la preocupación por la privacidad, el estigma social o la falta de información.

En este contexto, los investigadores destacan que el uso de sangre menstrual para la prueba del VPH es un método cómodo, no invasivo y fácil de realizar en casa, lo que podría ampliar de forma significativa el acceso a la detección, especialmente en entornos con menos recursos o menor cobertura sanitaria.

Un estudio a gran escala en China

Para evaluar la eficacia de este método, los investigadores compararon la precisión diagnóstica de las pruebas del virus del papiloma humano realizadas con sangre menstrual frente a las muestras recogidas por personal médico, el método que se realiza actualmente. El objetivo era detectar lesiones cervicales de alto grado (CIN2+ y CIN3+), que suelen requerir tratamiento médico.

El estudio incluyó a 3.068 mujeres de entre 20 y 54 años, con ciclos menstruales regulares, reclutadas entre septiembre de 2021 y enero de 2025 en cuatro comunidades urbanas y tres rurales de la provincia china de Hubei.

Cada participante proporcionó tres muestras: una muestra de sangre menstrual recolectada mediante una minitoalla sanitaria (una tira de algodón estéril adherida a una compresa convencional), una muestra cervical tomada por un médico para la prueba comparativa, y una muestra cervical adicional destinada al análisis de laboratorio.

Además, las participantes contaron con una aplicación móvil, Early Test, integrada en WeChat, que les permitió acceder a los resultados y recibir asesoramiento sanitario de forma directa.

Resultados comparables al método tradicional

Los resultados demostraron que las pruebas de VPH realizadas con sangre menstrual alcanzaron una sensibilidad del 94,7% para detectar lesiones CIN2+, una cifra muy similar a la que se obtiene con las muestras recogidas por médicos (92,1%). Aunque la especificidad fue ligeramente inferior en el caso de las muestras menstruales (89,1% frente a 90,0%), el valor predictivo negativo fue idéntico en ambos métodos: un 99,9%.

Tampoco se observaron diferencias significativas en el valor predictivo positivo (9,9% frente a 10,4%) ni en la necesidad de derivación a pruebas adicionales como la colposcopia, que fue prácticamente equivalente entre ambos grupos.

Según los autores, la integración de las pruebas con la aplicación Early Test facilitó la comunicación con las pacientes y agilizó la entrega de resultados, lo que refuerza la viabilidad de implantar este sistema a gran escala.

Un paso hacia una detección más accesible

Aunque se trata de un estudio observacional, lo que impide establecer relaciones directas de causa y efecto, y presenta algunas limitaciones, los investigadores consideran que los resultados son prometedores.

En sus conclusiones, señalan que la detección del VPH mediante sangre menstrual recogida con minitoallas "demuestra su utilidad como una alternativa o un reemplazo estandarizado y no invasivo" para el cribado del cáncer de cuello uterino. Además, sostienen que estos hallazgos respaldan la posible incorporación de este método en las guías nacionales de detección, lo que podría marcar un avance importante en la prevención de una enfermedad que sigue afectando a miles de mujeres cada año.

